¡Se casa! Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez se comprometieron: “Para toda la vida”

El comediante Mateo Garrido Lecca pasará a la fila de casados después de pedirle matrimonio a su novia, la bailarina, coreógrafa, actriz y life coach Verónica Álvarez. A través de sus redes sociales, la pareja publicó la noticia con una romántica serie de fotos en la que se deja ver el anillo. Y es que el locutor radial decidió sorprenderla durante su viaje a Estados Unidos, exactamente tras finalizar la puesta en escena del musical de la película “Aladino” en Broadway.

“Bueno, amigos, después de ver ‘Aladino’ ocurrió lo siguiente…”, dijo Mateo mientras caminaba y, segundos después, su pareja se acerca a la cámara para mostrar la sortija emocionada. Luego, plasmaron el momento en un emotivo post. “Se acaba Nueva York, pero empieza el mejor viaje de nuestras vidas”, se lee en la descripción.

Por su parte, Verónica Álvarez también expresó su sentir. “¡Para toda la vida, con el amor de mi vida! Gracias amor por hacer de este momento lo más especial, sorpresivo, inesperado, de película y más . Me siento una princesa y soy completamente feliz a tu lado. ¡Sí y mil veces sí! ¡Me caso, h***!”.

Famosos felicitan a Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez por su compromiso

Los likes y comentarios no tardaron en llegar y tanto seguidores como amistades les desearon lo mejor a Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez. “Yeeee, y ya sé qué mesa de quesos habrá (risas), @veronicaalvarezr, que sean muy felices”, escribió Natalia Salas. “Me encanta ver feliz a mi gente hermosa… Se lo merecen, muchísimas felicidades, hermosos. Que sean mil millones de veces más felices de lo que ya son”, expresó Daniela Darcourt.

María Pía Copello también felicitó a la pareja: “¡Qué lindo verlos tan felices!”. Por su lado, la cantante Marie Cherry Pop manifestó estar muy feliz por la noticia. “Se merecen solo lo mejor y lo encontraron el uno en el otro. Ya voy a llorar de nuevo, los amo”.

Amigos de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez celebran el compromiso. Foto: captura de Instagram

Verónica Álvarez ‘grita’ su amor por Mateo Garrido Lecca

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez muestran todo el amor que se tienen, los diversos viajes y momentos especiales que tienen juntos a través de redes sociales. Asimismo, han demostrado estar uno al lado del otro en los instantes más difíciles. En una publicación, la bailarina peruana expresó por qué está orgullosa de ser la novia del locutor radial.

Mensaje de Verónica Álvarez a Mateo Garrido Lecca. Foto: Verónica Álvarez/Instagram

“El amor bonito sí existe, que él no va a cambiar por ti, que el amor no duele y no tienes por qué conformarte. Da miedo, yo sé, pero lo que viene después hará que todo tenga sentido (...) Lo importante es ser feliz. No sé qué hice para merecerte y al mismo tiempo sí sé. Gracias por todo”, dijo.