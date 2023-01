María Grazia Gamarra vive incómodo momento luego de que un tiktoker olvidara su nombre

María Grazia Gamarra visitó la ciudad del Cusco en los últimos días y no pensó en vivir un incómodo momento cuando se encontraba dentro de un centro comercial. Resulta que la actriz fue abordada por un tiktoker que deseaba realizarle una entrevista, pero este no sabía su nombre. El creador de contenidos alcanzó a la integrante de “Al fondo hay sitio” y la primera pregunta que formuló fue ¿cómo te llamas?

Como era de esperarse, la popular ‘Macarena Montalbán’ se incomodó con la situación y procedió a seguir su camino. “Pero si no sabes quién soy, ¿para qué me vas a entrevistar?”, indicó. Finalmente, Wenderlandia, nombre del influencer, aseguró que todo esto no se trató de una broma y que efectivamente no conocía a la actriz. Video: Wenderlandia/TikTok