Magaly Medina es uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana. Durante su larga trayectoria en la pantalla chica, su set de grabación se ha convertido en escenario de innumerables enfrentamientos y discusiones. Uno de los más recordados fue su escandalosa pelea con la exactriz de Playboy Andrea Montenegro.

Lo que inicio como una pequeña entrevista dio paso a una acalorada discusión que terminó con la salida de la modelo del set de “Magaly TV”. A continuación, te recordamos por qué la popular ‘Urraca’ se enfrentó en vivo con Montenegro.

Magaly Medina y su enfrentamiento con Andrea Montenegro

En 2003, Andrea Montenegro asistió al programa de Magaly Medina para conversar sobre sus inicios en la televisión colombiana; sin embargo, la ‘Urraca’ no dudó en cuestionarle sobre el polémico escándalo que había protagonizado la estrella de “Latin lover” tras golpear a unos policías mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Estas preguntas incomodaron a la actriz, quien no dudó en responder a la presentadora de espectáculos.

“Yo no tengo por qué venir a decirte a ti que yo voy a arreglar mi vida o no. Si a mí me da la gana, me quedo igual (...). Tú no puedes venir acá y sentarte conmigo a restregarme en la cara las cosas que tú crees que yo debería hacer con mi vida”, expresó Montenegro.

PUEDES VER: La vez que Magaly Medina respondió de forma arrogante a reportero del canal en el que ahora trabaja

Magaly Medina retira de su set de televisión a Andrea Montenegro. Foto: captura de Magaly TV

“Todos los tontos vienen aquí a sentarse acá. Yo no te pongo una sonrisa ni te vengo a decir: ‘¡Ay gracias, Magaly, por la entrevista y por hacerme el cherry!’”, añadió.