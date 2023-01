Jesús Alzamora: ¿cuál es la grave enfermedad que casi lo deja sin voz?

Jesús Alzamora se ha convertido en el centro de la noticia tras confirmarse su reingreso a Latina como el flamante conductor de la sexta temporada de “La voz Perú”, espacio que compartirá junto a su esposa, María Paz Gonzáles-Vigil, el próximo 16 de enero. Como se sabe, el actor tuvo un amargo pasado con dicho canal, tras revelar haber sido despedido horas antes de ingresar al quirófano. Ahora, habrían llegado a buenos acuerdos y, por ello, podremos volver verlo a través de la pantalla chica.

En una entrevista con Carlos Orozco, Alzamora recordó aquella difícil época en la que le tocaba reinventarse tras haber formado parte por cuatro años del canal 2, al haber trabajado en programas como “Yo soy” y “Perú tiene talento”. El conductor debía recuperarse de una enfermedad que pudo haberlo dejado sin su herramienta de trabajo: su voz.

¿Qué enfermedad padeció Jesús Alzamora?

El exintegrante de “Al fondo hay sitio”, Jesús Alzamora, se abrió emocionalmente con el canal de YouTube “Ventana de emergencia” y detalló el diagnóstico que le dieron y cómo la incertidumbre se apoderó de él al no saber qué le iba a pasar. “Tenía un tumor que se llama pólipo, que es una bola que hace que se te escape el aire (...) Nadie me decía ‘te vas a curar’, yo entré en pánico (...) Llegó un punto en el que empecé a hablar (con ayuda) de una app. Estuve en depresión”, mencionó.

“Yo estaba mudo... me recomendaron terapias”, añadió. El mago tenía un tumor ubicado en las cuerdas vocales, el cual si no era extirpado a tiempo, no solo le generaría una gran molestia, sino que era propenso a perder la voz. “Me operaron, empecé a usar mi voz después de estar 15 días mudo, justo el día que me habían despedido, entonces yo no podía exteriorizar mi tristeza” , recuerda.

Jesús Alzamora reveló que, cuando retomó el habla, se dio cuenta de que algo no estaba bien. “Cuando empiezo a hablar me doy cuenta de que no había quedado bien, que mi voz aún no estaba perfecta y me paltié feo. Empecé a investigar y Ricardo Morán me presentó al doctor de Shakira, Michael Jagger, que además es peruano”, expresó. Asimismo, dijo que gracias al apoyo de amigos pudo empezar un arduo tratamiento tanto físico como emocional.

¿Por qué despidieron a Jesús Alzamora de Latina?

Jesús Alzamora narró cómo fue su salida de la TV. “Yo era imagen de Latina y me daban un proyecto de acuerdo a lo que esté cuando Latina estaba en sus mejores épocas”, dijo a Carlos Orozco. Luego, mencionó cómo fue que prescindieron de él de un momento a otro.

“A mí me sacan porque un día me llama mi jefa y me dice que tiene que reunirse conmigo urgente y yo le dije: ‘Sí, pero te acuerdas que te dije que mañana me operan, entonces no puedo ir’. (Ella) me dijo: ‘Tienes que venir’. Yo ya me las olía porque no había buenos números. Se rumoreaba que había una especie de crisis”, añadió el conductor.

A pesar de todo, Jesús afirma no guardar resentimiento, pero si resalta que no le gustó forma en cómo le dieron la noticia. “Entendí que simplemente no había como pagar el sueldo y había otros dos que tenían más tiempo y a esos hay que respetarlos y listo. Por ahí lo que no me gusto fue la forma, o sea mi me terminan rescindiendo el contrato por teléfono a cinco horas de que entre a un quirófano”.