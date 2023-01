AFHS: ¿cuántos años le lleva Yvonne Frayssinet a Giovanni Ciccia en la vida real?

“Al fondo hay sitio” ha dejado personajes que serán recordados dentro de la historia de la televisión peruana, como es el caso de la matriarca de la familia Maldini, Franchesca Maldini y su esposo, el colérico chef Diego Montalbán, papeles que son interpretados por los actores nacionales Yvonne Frayssinet y Giovanni Ciccia, quienes ya han trabajado juntos en la recordada película “Tinta roja” (2000) de Francisco Lombardi, donde la primera actriz interpretaba a ‘Roxana’, la amante de mediana edad del jefe de redacción Saúl Faúndez (Gianfranco Brero) y Ciccia era el practicante de turno.

Yvonne Frayssinet y Giovanni Ciccia en una escena de "Tinta Roja". Foto: captura

¿Cuántos años le lleva Yvonne Frayssinet a Giovanni Ciccia?

Yvonne Frayssinet nació en 2 de febrero de 1950, y a sus 72 años, lleva consigo 50 años de carrera artística tras debutar en el teatro a los 22 años, y luego ser parte de telenovelas icónicas como “Carmín” (1985), “Obsesión” (1996), “Travesuras del corazón” (1998). En el caso de Giovanni Ciccia, el actor nació el 18 de junio de 1971 y se caracterizó por sus roles en cintas polémicas para la época como “No se lo digas a nadie” (1998) y “Django: la otra cara” (2002), por citar algunas.

Fuera de la ficción de “AFHS”, Yvonne Frayssinet le lleva 21 años de diferencia a Giovanni Ciccia.

¿Qué dijo Giovanni Ciccia sobre Yvonne Frayssinet?

En una entrevista reciente, Giovanni Ciccia habló sobre su química con Yvonne Frayssinet, su esposa ficticia en “Al fondo hay sitio”. “Es una gran compañera, profesional, tremenda actriz y es muy fácil trabajar con ella” , afirmó a Trome.

De igual manera, destacó que la fama que le trajo el personaje del chef Diego Montalbán lo ha convertido a ojos del público en crítico culinario.

“Me pasa mucho cuando voy a algún restaurante, me preguntan si la comida está bien o no. Piensan que los voy a criticar por el papel de chef, me divierto bastante”, expresó.