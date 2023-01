Tilsa Lozano recuerda romance con Juan Vargas: “Él salió a decir que estaba separado”

Tilsa Lozano se sentó en la silla de entrevistas de Verónica Linares y recordó uno de los momentos que más la marcaron en su vida. Su romance con Juan Manuel Vargas significó para ella una ola de ataques, como, por ejemplo, ser señalada de “amante”. En aquel momento, según comentó la conductora, Vargas le dijo que no se encontraba en una relación.

Tilsa no se arrepiente

La conductora del noticiero matinal de América Televisión, Verónica Linares, le preguntó si estaba arrepentida de haberse topado con el ‘Loco’ Vargas en dicho evento. Recordemos que ‘Tili’ confesó públicamente que se enamoró a primera vista del exfutbolista porque “la hacía reír”.

Tilsa Lozano recuerda su romance de tres años con Juan Manuel Vargas. Foto: Infobae

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó” , dijo la exjurado de “El gran show”.

Tilsa Lozano lamenta los ataques

La popular ‘Tili’ lamentó que se le hiciera un cargamontón e insistió que fue Juan Vargas quien admitió que estaba soltero. “El tipo salió a decir que estaba separado en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó. ¿Por qué? Porque vendía más señalarme a mí. Para mí, es totalmente insignificante. Yo sé mi verdad y cómo pasaron las cosas”, resaltó.

Tilsa acotó que se enseñaron en culparla: “Yo no puedo controlar lo que las otras personas hablan. Había una verdad allí, para ellos fue más chévere agarrarme a mí y destruirme. Cuando quieren hablar mal de mí, es la única cosa que dicen porque no hay nada más que decir de mí. Mi tormenta fue el ensañamiento que tuvieron ciertas personas conmigo”.