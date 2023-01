Tilsa Lozano no se arrepiente de su relación con el ‘Loco’ Vargas: ¿qué dijo sobre el exfutbolista?

Una de las parejas que más sonó en la farándula peruana fue la relación que tuvo Tilsa Lozano con el exjugador Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Pese a ser un romance muy discreto, fueron varias las especulaciones sobre ambos y, tiempo después, la exmodelo se animó a dar detalles de lo que ocurrió con el exfutbolista de Universitario de Deportes en una entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares. Según lo que contó, no la pasó tan bien, puesto que fue señalada como la “amante” y recibía constantemente un sinfín de críticas y comentarios negativos al respecto.

La exconductora de espectáculos mencionó que, en su momento, se dejó convencer por Vargas, pero que no se arrepiente de lo que sucedió junto con el pelotero.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Juan Manuel Vargas?

Tilsa Lozano habló sin tapujos sobre su romance con el pelotero. Asimismo, manifestó que, sin ese capítulo de su vida, no sería quien actualmente es.

“ Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado buenas o malas, no serías como hoy , lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, afirmó la popular ‘Tili’.

¿Cuántos años tiene Tilsa Lozano?

Uno de los rostros más frecuentes en la televisión peruana es el de Tilsa Lozano. Hoy tiene 40 años y, junto con sus dos hijos, Valentina y Massimo, goza de una vida alejada de las cámaras de televisión.