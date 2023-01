Paloma Fiuza se ha convertido en una de las figuras más queridas de los realitys de competencia. Pese a que siempre estuvo alejada de los escándalos, su relación con Jenko del Río causó polémica dentro de la farándula peruana debido a que el modelo era conocido por su impulsivo comportamiento frente a las cámaras de televisión.

A mediados del 2013, el ex chico reality y la brasileña se dieron el ‘sí' en una ceremonia privada cuando formaban parte del programa “Combate”; sin embargo, dos años más tarde, ambos anunciaron su divorcio.

¿Cómo inició la relación entre Paloma Fiuza y Jenko del Río?

Paloma Fiuza y Jenko del Río se conocieron en los set de “Combate” en 2012. Por aquel entonces, el ex chico reality mantenía una relación con la actriz Andrea Luna, mientras que la exintegrante de Exporto Brasil había terminado su vínculo sentimental con el abogado ecuatoriano Antonio García.

Aunque mucho se especulaba que entre la brasileña y el modelo había algo más que una amistad, no fue hasta el 2013 cuando ambos anunciaron su relación. Ese mismo año, ambos decidieron contraer matrimonio en una ceremonia privada en Huaral.

Paloma Fiuza y Jenko del Río. Foto: Difusión

¿Por qué se separaron Paloma Fiuza y Jenko del Río?

En 2015, en uno de los programas de “Combate”, la bailarina brasileña anunció el término de su matrimonio con Jenko del Río. Aunque mucho se especulaba sobre una posible agresión física por parte del modelo, Paloma desmintió tal hecho.

“Están diciendo muchas cosas que no son. Están diciendo que yo denuncie a Jenko, que hubo una agresión (física) de por medio. Jamás me tocó, pero sí tuvimos una discusión”, comentó Fiuza.

Asimismo, precisó que desde hace varios meses la relación con el Jenko no marchaba bien y que la discusión verbal que ambos protagonizaron en su departamento fue la ‘gota que rebalsó el vaso’.