Milena Zárate ‘destrozada’ tras el cierre de sus tiendas: “Gamarra es una tierra de nadie”

¡No le quedó de otra! Milena Zárate expresó su malestar tras anunciar el cierre de su tienda de ropa ubicada en Gamarra. Aseguró que se vio obligada a hacerlo debido al excesivo comercio ambulatorio que circula en los alrededores y por la falta de fiscalización. “Acabo de cerrar mi local. Solo trabajé hasta el 31 de diciembre y ahora solo estoy con mi tienda virtual o ventas on line porque la situación en el emporio es lamentable”, explicó la influencer colombiana en un inicio.

La exconcursante de “El gran show” comentó que no es la única que se ha visto afectada por el aumento de la informalidad. “Es muy penoso todo lo que pasamos los empresarios, pues no hay control y Gamarra es una tierra de nadie”, resaltó a Trome.

Lamentó que las personas que decidieron ir por la ruta legal sean las que se encuentren en una precaria situación. “Son muchos los empresarios y emprendedores que hemos tenido que cerrar nuestros locales porque manejamos tiendas pequeñas . Pagamos impuestos, empleados y no nos alcanza ni para pagar el alquiler” , enfatizó.

Milena Zárate explica por qué empresarios no denuncian

La expareja de Edwin Sierra, Milena Zárate, comentó que esta no es una situación nueva, sin embargo, diversos empresarios prefieren mantener silencio por una razón. “Muchos de los propietarios no dicen nada, yo tampoco he salido a decir nada porque existen mafias y te pueden matar por estar hablando o denunciando. No voy a arriesgar mi vida, prefiero mil veces irme y dejar de endeudarme. No sacaba ni para el alquiler de mi local y con mi tienda virtual no me endeudo con nadie”, sentenció.

A pesar de la fuerte suma de dinero que perdió, recalca que seguirá adelante. “Estoy totalmente devastada porque abrí con mucho amor mis locales, porque tenía dos tiendas. Ha sido fuerte y chocante porque no es cualquier inversión la que hice. Hice una inversión de tiempo, mucho trabajo y dinero”.

Milena Zárate revela que mafias controlan el emporio de Gamarra. Foto: URPI-GLR

“Hasta lo que ganaba en “El gran show” lo invertía en mi local, me parece fatal lo que me ha pasado, sin embargo, no me pienso derrumbar y continuaré adelante porque tengo una hija que me necesita. Mi pequeña es mi principal motor para no caerme y seguir de pie ante cualquier obstáculo”, añadió.

¿Cuál será su siguiente proyecto?

Milena Zárate sigue activa en el mundo textil y aun cuenta con su tienda virtual de ropa, con la cual se mantiene a flote. “Han sido días complicados, sin embargo, sigo trabajando con mi marca Milena Zárate Store. Gracias a Dios, no me está yendo mal”.

Milena Zárate se ve en aprietos y cierra sus tiendas en Gamarra. Foto: Milena Zárate/Instagram

Es consciente que no factura como lo hacía con su tienda física, asimismo, dijo que retomó su carrera artística. “Obviamente, no es lo mismo, pero gracias al Señor que lo estoy sabiendo manejar así y me siento tranquila, pues no tengo tantas responsabilidades. Solo tengo que pagar a los chicos que manejan mi tienda virtual y nada más. Además de mi tienda, he retomado mi carrera musical con fuerza y se vienen muchas sorpresas para este 2023″, finalizó.