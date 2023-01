Gianella Marquina recuerda dura etapa cuando tuvo parálisis facial: “Estuve en terapias durante 3 años”

La influencer Gianella Marquina se dio un espacio para interactuar con sus seguidores en Instagram, el cual fue el momento perfecto para responder una de las preguntas más difíciles sobre su estado de salud. Hace algunos años atrás, la hija de Melissa Klug tuvo que enfrentar una batalla que pudo superar poco a poco gracias a la ayuda de especialistas en la materia.

¿Qué le sucedió?

Gianella no suele hablar sobre este delicado tema en redes sociales; sin embargo, le respondió a una de sus seguidoras en Instagram que sufrió una parálisis facial grave cuando tan solo tenía 15 años . La hija mayor de Melissa Klug contó que tuvo que recibir terapia psicológica para superar su depresión.

¿Cuál fue la respuesta que dio?

En sus historias, la futura abogada explicó por pué no sonríe mucho en las fotografías, y es que, debido a las secuelas en la movilidad de su rostro, ha dejado de ser la misma.

“Cuando tenía 15 años me dio parálisis facial, realmente fue una de las peores cosas que me ha pasado en mi vida, realmente me afectó muchísimo, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Estuve en terapias durante 3 años, no solo físicas, sino también psicológicas y psiquiátricas porque no podía con la depresión que me causaba el no poder mover la mitad de mi cara. Por más terapias que hiciera y por más que visitara a muchísimos doctores, todos me decían lo mismo, que no iba a recuperar mi movilidad al 100% porque lo que tenía ya eran secuelas porque la lesión al nervio fue muy fuerte”, expresó Gianella en un inicio.

Captura de pantalla de la respuesta que tuvo la hija de Melissa Klug a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores en Instagram.

“No es que no quiera, es que ya me acostumbré a no hacerlo. No voy a negar que una vez al año me acuerdo de cómo fue todo y me da un poco de pena, pero es el hecho más que todo, porque después de eso yo sé lo que soy, lo que valgo y lo linda que me veo”, dijo.

En lo último que dice el escrito, Gianella Marquina aprovechó para brindar unos consejos a sus seguidores y decirles lo que piensa después de superar ese momento: “Hay veces en las que nos preocupamos muchísimo por el físico y descuidamos las otras virtudes que tenemos, y no es justo para nosotros. Amemos y respetemos cada parte, cualidad y virtud de nuestro ser porque eso es lo que nos hace únicos”, cierra el mensaje la influencer.

¿En qué se encuentra las redes sociales de su mamá Melissa Klug?

El primer pilar que tiene Melissa Klug son sus 5 hijos. En entrevistas y declaraciones, ha contado que por ellos da la vida, es por eso mismo que en redes sociales suelen mostrase juntos y unidos. En una de las recientes fotos que compartió en sus redes sociales, la Klug se muestra contenta con sus hijos.