Mario Hart revela cuánto le pagó Magaly Medina para que forme parte de su reality

Mario Hart fue uno de los invitados al video podcast de los exchicos reality Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, “Com FM” e hizo una importante revelación y es que contó que su primera aparición en la televisión fue en el reality llamado “Magaly racing team” en 2010, en el cual participó junto a Roberto Martínez y Fernando Roca Rey. El piloto de carreras dijo que a raíz de esta participación, otros productores comenzaron a llamarlo para presentarle nuevas propuestas. Sin embargo, destacó que el salario que recibió de la ‘Urraca’ fue más que nada “un sencillo”.

“Hicimos un entrenamiento para que ellos puedan correr conmigo en una carrera muy tradicional en el Perú que se llama “Las 6 horas peruanas”. Fue una semana de grabación”, comentó la pareja de Korina Rivadeneira.

Luego, mencionó cómo este programa le abrió las puertas a nuevos espacios televisivos. “Termina el reality y me llama Peter Fajardo. Me dice que está a punto de comenzar una nueva temporada de “Amigos y rivales”. Me propone ingresar a Habacilar”, recordó.

¿Cuánto ganó Mario Hart en el reality de Magaly Medina?

Mario Hart no tenía idea de cuánto dinero pedirle a Peter Fajardo para formar parte de “Amigos y rivales”, pues en el reality de Magaly Medina le daban “un sencillo”.

“Había hecho el reality de Magaly gratis creo, por ahí me tiraban un sencillo y yo estaba feliz. Creo que fue mil dólares por una semana de grabación”, expresó. Mencionó que llamó a Roberto Martínez para que lo aconseje de cuánto debería cobrar para ingresar a otro programa.

Al final, el exfutbolista le dijo que ingresaría a “El gran show”. “Yo pensé que no te iba a interesar jamás hacer algo así”, le dijo Martínez a Hart. En el programa de Gisela Valcárcel, Mario Hart percibía 700 dólares semanales. Después de esta experiencia, la producción de “Combate” lo contactó y desde ese momento su vida cambió para siempre.

¿Cuánto ganaba Mario Hart en “Combate”?

Mario Hart reveló que la producción de “Combate” le propuso un salario de 4.500 dólares. En aquella época, el exchico reality ya había finalizado la universidad y estaba contratado en una empresa; sin embargo, entendió que le convenía más la televisión. “Fue una gran oportunidad para ahorrar, pero mi mayor preocupación era: ‘¿cómo convenzo a mis viejos?’”.

¿Cómo nació la canción “Yo no fui” de Mario Hart y ‘Pantera’ Zegarra?

El reconocido deportista ‘Pantera’ Zegarra contó que “Yo no fui” surgió cuando el piloto fue protagonista de un ampay con Leslie Shaw, este aseguraba que no era él quien aparecía en las imágenes. “Y le digo: Mario, la prensa es una mi***, nos paran acusando de cosas que no hacemos. Qué te parece si sacamos una canción. Siempre nos acusan de cosas que no hacemos. Me preguntó qué nombre le pones, y le dije: ‘Yo no fui sería buena’. ‘Ya, hay que sacarla’, me contestó”.