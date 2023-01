¿De qué grupo de chicha es fanática Juliana Oxenford y qué tema se animó a cantar en vivo?

No es un secreto que a la periodista Juliana Oxenford le guste la cumbia y la chicha. En reiteradas ocasiones, ha expresado su aprecio por estos populares géneros musicales, en especial por el último. Al respecto, la actual conductora de ATV tiene como su favorita a una agrupación muy conocida en nuestro país. Incluso, ha sido parte de varios capítulos de su vida. En esta nota, descubre de qué banda se trata y las veces que ha compartido voces con ellos.

¿Qué grupo de chicha escucha Juliana Oxenford?

Juliana Oxenford, una de las periodistas más influyentes del país, es fan de una de las populares bandas de chicha peruana: Pintura Roja. Cada vez que puede, suele decir frente a cámaras cuánto es su fanatismo por esta agrupación.

Como se recuerda, este colectivo artístico liderado por la popular Muñequita Sally fue de las más sonadas en los 80. Temas como “Amor de verano”, “El teléfono” y “El Chinito” fueron coreados por miles de seguidores.

¿Qué tema de Pintura Roja cantó Juliana Oxenford?

En 2018, durante uno de los bloques de “Latina noticias”, Juliana Oxenford se animó a cantar el tema favorito de su grupo de chicha. En presencia de Coki Gonzales, entonó “El teléfono”.

Al año siguiente, fue sorprendida por los integrantes de la orquesta. La periodista se mostró emocionada por el detalle, que fue hecho por motivo de su cumpleaños.

“Gracias a los chicos del equipo. Ustedes saben que yo soy hincha, recontrafanática, de Pintura Roja. Los amo”, expresó.

La periodista fue sorprendida por Pintura Roja, su grupo favorito. Foto: captura de "Latina noticias"

Juliana Oxenford celebra matrimonio con Pintura Roja

Juliana Oxenford decidió celebrar su matrimonio al ritmo de Pintura Roja. La periodista disfrutó de lo mejor de la música de esta orquesta en el día más importante de su vida.

En un momento del festejo, subió al escenario y entonó “El teléfono”, tema que reveló ser uno de sus favoritos. Los presentes se sorprendieron, pero luego disfrutaron de la velada.

“Ellos tienen 35.500 presentaciones. Me llamaron para que participe en un reportaje este fin de semana porque son hinchas de Pintura Roja, pero les dije que ‘no’ porque me casaba esta semana; y les dije que no cuenten nada porque era supercaleta; y me dijeron: ‘Nos gustaría estar en tu boda’”, relató la mujer de prensa.