Grupo 5 sobre tocar en el Estadio San Marcos: “Es un sueño, llenaremos un estadio por primera vez”

Se especuló, se habló y hasta se difundió que el Grupo 5 celebraría sus 50 años de creación en el Estadio Nacional, pero no fue así. La reconocida agrupación de cumbia, que tuvo un excelente 2022 con espectaculares shows, como el recordado “Noche de oro”, donde hizo trs sold out, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Ante dudas del público, La República conversó en exclusiva con Elmer, Andy y Christian Yaipén para confirmar que el próximo 1 de abril se presentarán en el Estadio San Marcos para deleite de todos sus fans.

Pero no solo eso, estos destacados músicos también revelaron el día que saldrán a la venta las entradas y, además, aprovecharon para aclarar por qué no tocarán en el Estadio Nacional, algo que fue muy voceado.

¿Es cierto que tocarán el 1 de abrile en el Estadio San Marcos?

Christian Yaipén: Sí. Es el 1 de abril en el estadio San Marcos.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

Christian Yaipén: A partir del lunes 9 de enero a las 10. 00 a.m. por Teleticket

¿Y será solo una fecha?

Estamos con una fecha. El sueño es enorme, llenar un estadio por primera vez ¿Y vamos a ver qué pasa?, la respuesta de la gente. Va a ser épico porque es la primera vez de una orquesta de cumbia sola tocando.

¿Habrá invitados?

Christian Yaipén: No sabemos. No es la idea porque estamos celebrando algo grande, algo solos. No queremos vender como que ‘ay, compren sus entradas porque habrán invitados ‘. Esto es Grupo 5 en su 50 Aniversario. Como pasó en el Anfiteatro, llegó la gente y de la nada salieron los invitados. Nunca vendimos invitamos o que se malinterprete como ‘invitan a un montón de artistas para que llenen el estadio’

¿Será más espectacular que el show que dieron en el Anfiteatro?

Christian: Definitivamente. Mil veces más creo, yo. Es una responsabilidad ultra grande para nosotros. Te imaginarás ahora la cantidad de gente trabajando detrás de esta producción. Estos 50 aniversarios tienen que ser únicos, especiales y que quede en el recuerdo de todos nosotros, de los seguidores del grupo.

El Grupo 5 realizará un primera concierto multitudinario en el Estadio de San Marcos. Foto: Facebook Grupo 5

¿Por qué no tocarán en el Estadio Nacional?

Creo que la mayoría de gente ha pedido y no se puede porque todo este año el Estadio Nacional lo tiene la FIFA para un mundial Sub-17 y no habrá ningún tipo de evento hasta noviembre. Todos los eventos serán de ahora en adelante en San Marcos

¿Qué nos espera este 1 de abril?

Elmer Yaipén: Nosotros estamos dedicados hace varios meses, después del Anfiteatro, en tocar en el Estadio Nacional después de que la gente lo solicitara y por la venta de tickets. Se vendieron en tan poco tiempo solo con anunciar al Grupo 5. No dijimos que es algo especial que le está pasando a la orquesta, es algo que venimos cuidando desde hace varios años desde 2017 y se ha venido dando por la calidad de show que damos.

No tenemos agenda, con decirte que estamos trabajando desde ayer (jueves) con la empresa, con los chicos, eventos privados. Por celebrar los 50 años somos responsables de absolutamente todo. Que si bien es cierto somos nuevos en este tipo de espectáculos, al final tenemos el agradecimiento con el público. Sinceramente es un gran esfuerzo y sacrificio. Todo el mundo se imaginó otra cosa, pero es algo que no podemos comentar. Como artistas nos sentimos contentos que nuestro grupo siga creciendo.

Christian Yaipén y sus hermanos cantarán en el Estadio San Marcos por los 50 años de la agrupación. Foto: Facebook | Grupo 5

¿Creen que les ha ido bien el 2022?

Definitivamente. Dentro de toda la cultura política, pandemia, empezamos a hacer eventos virtuales y nos fue muy bien. Sabemos lo que hemos construido y cuidado con mis hermanos se vio reflejado en la respuesta de la gente porque la inversión es bastante grande.

¿Qué se viene para este 2023?

Andy Yaipén: Sinceramente estamos haciendo una gira por todas las ciudades del país por el motivo de los 50 años. Esta segunda generación tiene 23 años en la orquesta y tenemos equipos de trabajo en muchas ciudades y con quienes vamos a compartir toda esta responsabilidad y dar trabajo a muchísima gente a nivel nacional

Mensaje final del Grupo 5 a sus seguidores:

Esperamos que esta vez alguien nos diga que sí (un invitado especial). Todo estará muy lindo, habrá sorpresas, la puesta de escena será maravillosa. Grupo 5 dará lo mejor para que el show sea inolvidable.