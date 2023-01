‘Choca’ Mandros anuncia su salida de “Más espectáculos”: “Este 2023 tengo proyectos personales”

Jaime ‘Choca’ Mandros y Jazmín Pinedo iniciaron el programa de “Más espectáculos”, este 6 de enero, con una triste noticia. El conductor reveló que daba un paso al costado, pues estaba corto de tiempo con sus otros trabajos dentro de América TV. “Hace un tiempo había conversado con mi jefe, el gerente de producción, porque, como saben, yo tengo otro trabajo dentro del canal, que es la jefatura de producción y se me estaban ya cruzando los horarios”, dijo al inicio.

También aprovechó para felicitar a la ‘China’ por su desempeño. “Este 2023 se vienen proyectos personales para mí, estoy en estudios que van a ocupar más tiempo. En la gerencia de la producción se vienen grandes proyectos que me ocupan mucho más. No quiero que el público sienta que voy a estar a medias. (Jazmín) tú ya te ganaste este espacio. Te felicito por todo lo que has logrado” , finalizó.