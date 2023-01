Cassandra a Jessica Tapia por comentarios hacia Alessia Rovegno: “Cuando alguien compite se le apoya”

¡No le pareció! Cassandra Sánchez expresó su rechazo ante la reciente publicación de la periodista y ex reina de belleza Jessica Tapia, quien indicó que la Miss Perú, Alessia Rovegno, tendría que esforzarse el doble al tener como competencias a “excelentes oradoras” en el Miss Universo 2022, el cual se llevará a cabo este 14 de enero. Al enterarse de esto, la hija de Jessica Newton no dudó en responderle y aclarar que se debe apoyar a la candidata, no resaltar sus “puntos débiles”.

“Este año hay una competencia loca, pues muchísimas candidatas no solo son hermosas, sino también son excelentes oradoras y tienen gran dominio escénico. ¡Así que cuidado! Yo quiero que Alessia gane, pero la batalla por la corona será dura y no puede haber ni un solo centímetro para el error”, escribió en un inicio la exconductora de Panorama.

En ese sentido, considera que la novia de Hugo García sí tiene la posibilidad de llevarse el título, pero necesita esforzarse al máximo para ello, pues “no hay lugar para errores”. “¿Alessia tiene todo para llevarse la corona? Creo que sí, pero todas las chicas que están ahí seguramente también. Así que a batallar día a día porque el camino a la corona es extenuante”, agregó.

La respuesta de Cassandra Sánchez de Lamadrid

Cassandra Sánchez de Lamadrid quedó disgustada con el comentario de Jessica Tapia y por ello decidió responderle. Aseguró que Alessia Rovegno ha trabajado arduamente para su presentación en el Miss Universo. “No entiendo este post y me sorprende. Cuando alguien compite se le apoya, no se resaltan los ámbitos en los que nuestra candidata en algún momento tuvo dificultades”, expresó.

“Puedo asegurar, habiendo sido testigo de su entrega y preparación, que ha estado enfocada en llegar lista para competir en Miss Universo. Creo que se nota la evolución, la fuerza y la seguridad con la que está compitiendo. Perú se siente en Miss Universo”, sostuvo la pareja de Deyvis Orosco.

Asimismo, se dirigió a los críticos y les recordó que, si tenían alguna queja o consejos para la Miss Perú, tuvieron bastante tiempo para contactarse con la organización. “Si querían ayudar con sus ‘críticas constructivas’, han tenido varios meses para escribirle o la organización. Comentar sin saber o haber sido parte de su preparación no es apoyar”, sentenció.

Tras toda la polémica desatada, Jessica Tapia aclaró que no quiso menospreciar el talento de Alessia Rovegno. “Es una candidata A1 porque ser Miss Perú implica un conjunto de cualidades que ella tiene”, se lee en parte de su post.

Jessica Tapia es criticaca por comentario hacia Alessia Rovegno. Foto: Instagram

¿Cuál fue el ‘error’ que cometió Alessia Rovegno durante el concurso del Miss Perú?

Durante la final de Miss Perú 2022 llevado a cabo en el set de “Esto es guerra”, las concursantes debían enfrentar el desafío de opinar sobre una problemática social. El sobre que le tocó a Alessia Rovegno tenía como tema el ciberbullying.

“Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable. Creo que hay que concientizar a las personas del daño que le haces a una persona que es víctima de bullying”, respondió al inicio Alessia; sin embargo, segundos después desconcertó al público.

“Creo que las redes sociales están siendo usadas de manera negativa y no estamos siendo conscientes del daño que le están causando a las personas: depresión, ansiedad, aislamiento global; así que creo que se le debe poner mucho énfasis en la educación. El cambio está en uno mismo y hay que hacer el cambio ya”, agregó.