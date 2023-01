Tilsa Lozano inicia el 2023 con el pie izquierdo: “Tengo los ganglios inflamados”

Los principales personajes de la farándula nacional, y la población en general, suelen pedir como unos de sus deseos iniciar el nuevo año con buena salud. Esto parece haberle sido esquivo a Tilsa Lozano, quien utilizó las historias de su cuenta de Instagram para dar a conocer que arrancó este 2023 con el pie izquierdo. La modelo y conductora reveló que sufrió varias dolencias desde el 1 de enero, por lo que tuvo que ser medicada en los últimos días.

La jurado de “El gran show” precisó que todo inició con una infección a la garganta, la cual terminó comprometiendo a los ganglios. Esto desató otros malestares que la obligaron a quedarse en cama siguiendo al pie de la letra lo indicado por su médico.

Tilsa Lozano cuenta cómo fue su infección a los ganglios

“El primero de enero del 2023 amanecí con una inflamación terrible, con el cuello hinchado, tengo los ganglios inflamados”, inició en los videos publicados.

“Tengo materia, esa cosa asquerosa desde el oído, los ganglios y la garganta. Tanto así que me duele hasta la espalda, todo empezó por el lado derecho”, agregó en Instagram.

Tilsa Lozano minimizó las críticas a su matrimonio

Como era de esperarse, su boda con Jackson Mora generó fuertes críticas en la prensa de espectáculos como fueron los casos de Magaly Medina o Rodrigo González. Sin embargo, la conductora hizo caso omiso a estos comentarios y precisó que siempre quiso una ceremonia sencilla como finalmente fue.

Tilsa Lozano orgullosa de su boda civil con el boxeador Jackson Mora. Foto: Instagram/Tilsa Lozano

“Como siempre dije, fue una boda íntima, quería algo sencillo y, la verdad, mejor no pudo salir. ¿Y las críticas? La verdad que no tengo idea, la gente que me odia siempre va a criticar, además, hay tanto amor y felicidad en mi vida ahora que no tengo ganas de saber”, indicó.