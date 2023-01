¿A qué se dedica Cinthya Martínez, la esposa de Pedro Suárez Vértiz, y cuánto tiempo llevan juntos?

¡Amor, lo de ellos es amor! El irreverente Pedro Suárez Vértiz es un cantante de rock que brilló en sus mejores épocas, pero tuvo que dejar de lado todo por una enfermedad que le quitó su herramienta de trabajo: su voz. Desde ahí, se dedicó a la escritura, por lo que comenzó con un libro autobiográfico llamado “Yo Pedro” y actualmente se dedica a compartir mensajes ante cada evento coyuntural que suceda en la farándula peruana, a pesar de que la mayoría de veces no sea bien recibido por el público y le den la espalda.

No obstante, hay una persona especial que nunca le negó nada y es su esposa, Cinthya Martínez, quien le sigue dedicando su vida entera con el mismo amor de cuando se enamoraron. La pareja siempre sale a relucir por ser una familia muy consolidada, que, como dice la premisa que lee el cura el día del matrimonio religioso, se ha sabido mantener en el amor, en la salud, en la pobreza más. En palabras del compositor, mucho se habla pero poco se conoce acerca de ella. Por eso, a continuación te detallaremos todo lo concerniente a la musa del intérprete de “Cuéntame”.

¿Cómo fue la historia de amor de Cinthya Martínez y Pedro Suárez Vértiz?

El inicio del romance es algo que todos los seguidores de Pedro Suárez Vértiz conocen. Corrían el año 1991 y la voz principal de Arena Hash, en ese entonces, fue a vivir a la casa de los papás de un amigo suyo que había viajado. Una joven Cinthya Martínez visitaba a la vecina de la familia que alojaba al compositor y se encontraron: “ Nunca dejaré de agradecer el haberte conocido caminando en Miraflores en 1991 , desde esa misma semana hasta el día de hoy nunca más nos separamos”.

En diciembre de esa misma época, la empresaria le pidió que formalicen su relación y así se dio. A los 18 años. Tiempo más tarde, en 1994, la pareja ya estaba esperando su primer bebé. El escritor reveló en una entrevista: “ Nos casamos con ocho meses de embarazo en 1994 por lo civil , y el matrimonio religioso fue en el 2000 con dos hijos. El tercer hijo nació con todos los papeles en orden”. La alegría y las responsabilidades fueron llegando con sus descendientes María José Suárez Vértiz Martínez, Salvador Suárez Vértiz Martínez y Tomás Suárez Vértiz Martínez, de manera paulatina.

La pareja se lleva una diferencia de seis años de edad y una de las dedicatorias musicales que le hizo Pedro Suárez Vértiz a su esposa Cinthya Martínez fue “China wife”. Cabe resaltar que cuando el artista vio por primera vez a su actual pareja, ella era solo una colegiala, mientras que el intérprete de “Lo olvidé” ya era todo un rockstar que cautivó a su fan enamorada.

¿Cómo batalla Cinthya Martínez con la enfermedad de Pedro Suárez Vértiz?

El cantante Pedro Suárez Vértiz siempre se caracterizó por tener una carrera artística sin ningún escándalo. No obstante, en el 2011 empezaron a circular imágenes inauditas del músico interpretando sus éxitos más conocidos sin poder pronunciar bien las letras. Al inicio se empezó a especular que iba a los conciertos borracho o drogado, hasta que el artista salió a aclarar que estaba perdiendo la voz gracias a una enfermedad degenerativa.

¿Qué tiene el escritor? Al parecer, sufre de esclerosis lateral amiotrófica y fue un impacto muy fuerte no solo para él, quien trabaja con su voz, sino para sus seres más queridos que han batallado desde hacer muchos años con este mal. Su esposa Cinthya Martínez es su apoyo fundamental, ya que no lo ha dejado ni un solo día. Así le agradeció el artista su amor y dedicación: “ Cynthia Martínez Turner, eres el amor de mi vida. Y si un regalo me dio mi enfermedad, es constatarlo cada 10 segundos durante las 24 horas del día. Te amo más que a nada, Cynthia, esposa mía, y lo seguiré haciendo durante 100 vidas más”.

Esta publicación fue de su Facebook en el año 2019. Sin embargo, esta no sería la única misiva que el músico Pedro Suárez Vértiz le dedica a su compañera de vida Cinthya Martínez en cada ocasión que este puede. Por obvias razones, las teclas de una computadora o la pantalla de un smartphone son el mejor canal de comunicación que tiene el autor de “Un vino, una cerveza”.

Cinthya Martínez y Pedro Suárez Vértiz llevan más de 31 años casados. Foto: Cinthya Martínez/Instagram

¿A qué se dedica Cinthya Martínez y cuántos años lleva con Pedro Suárez?

Su nombre completo es Cinthya Martínez Turner. Siempre ha tenido una posición acomodada, ya que estudió sus primeros años de colegio en Miami, Estados Unidos, pero en 1985 llegó al Perú para continuar en una institución particular. De acuerdo a su perfil de LinkedIn, no especifica donde realizó sus estudios superiores, pero se entiende que fueron en el área de las Comunicaciones, debido a que sus trabajos siempre estuvieron relacionados con esa área.

Cinthya Martínez tiene su emprendimiento. Foto: Cinthya Martínez/Instagram

Uno de los que más destacó fue su labor como ejecutiva de ventas y ejecutiva comercial. Además, fue coordinadora APEC para la Embajada de Canadá. En el 2019, fue la creadora del musical Pedro Suárez-Vértiz “Cuéntame”en honor a su esposo. Actualmente, es dueña de su propio emprendimiento llamado Endal, que vende accesorios de mujeres hechos manualmente.

La pareja conformada de Pedro Suárez Vértiz y Cinthya Martínez lleva más de 31 años juntos, pero como esposo ante la ley el número varía a casi 29.