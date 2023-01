Giuliana Rengifo habla tras ampay con nuevo galán y aclara que no es notario: “Déjenme vivir”

La cantante Giuliana Rengifo vuelve a dar de qué hablar luego de las imágenes vertidas por el portal web “Instarándula” del periodista Samuel Suárez. Internautas captaron a la artista junto a una camioneta negra y tras ello, Giuliana no dudó en pronunciarse para esclarecer los hechos y afirmar que siempre le han pretendido “hombres solteros y sin compromiso”.

Como suele acostumbrar a sus seguidores, la cantante volvió a lanzar la cajita de preguntas a través de Instagram. Una de las formuladas le llamó la atención y no tuvo miedo de responder.

Giuliana dice que siempre le han pretendido solteros y sin compromiso

“Tu nuevo pretendiente es separado”, consultaron, a lo que ella respondió: “Siempre los que me han pretendido son hombres solos y sin compromiso… ¿Por qué se dejan engañar por gente tan mala entraña?”.

Tiempo después, Giuliana aclaró que no quiere saber nada de notarios y el misterioso hombre con el que fue captada es soltero: “Chuchu con notarios, mi corazón. Igual, Dios dispone de nuestras vidas”, agregó mediante su red social de Instagram.

Asimismo, la cantante volvió a responder otro comentario: “Nunca he sido interesada ni lo soy ni lo seré. Lo poco o mucho que tengo es a base de mi trabajo, esfuerzo y sacrificio”.

Giuliana jura que no se esconde de ampays

La cantante de cumbia Giuliana Rengifo fue abordada por un diario nacional en el avant premiere de una película animada y fue consultada por si se cuidaba para no ser ampayada. Al respecto, la artista comentó: “No me escondo, porque no hago nada malo. Siempre sé con quién salgo, sobre su vida y todo. Acá nadie me engaña”, dijo de manera contundente.