¿Merly Morello estará en “Al fondo hay sitio” en el 2023? Actriz se pronuncia al respecto

Luego de muchos años, “Al fondo hay sitio” regresó a la televisión nacional en medio de una gran expectativa y se convirtió nuevamente en el programa más visto de su horario. La producción nacional presentó a casi los mismos protagonistas que alcanzaron el éxito en la primera etapa de la misma, pero también hubo ausencias que se sintieron. Sin embargo, el final de temporada sorprendió a propios y extraños con la vuelta de Úrsula Boza, la popular ‘Mirada de tiburón’.

Asimismo, durante los últimos meses sonaron varios nombres para hacer su ingreso a la ficción, aunque ninguno terminó consolidándose. Uno de ellos fue el de Merly Morello, quien nunca estuvo en la creación de Efraín Aguilar, pero sí en “De vuelta al barrio”, por lo que compartió roles con varios integrantes de “AFHS”.

Merly Morello no descarta su ingreso a “Al fondo hay sitio”

La República abordó a la actriz en medio de un evento promocional de la cinta “Una aventura gigante”, en la que dará su voz, y se le consultó sobre sus próximos proyectos. La joven influencer también se refirió a la chance de ingresar a “Al fondo hay sitio” para la nueva temporada y señaló que no dará a conocer nada hasta que sea oficial.

“Eso no lo sabremos jamás. Son cosas que no se hablan, yo no hablo de futuro o de proyectos, así que prefiero quedarme callada y les mando un abrazo a mis compañeros de ‘Al fondo hay sitio’. Sé que en diciembre fue el final de temporada y supongo que en febrero ya vuelve a grabar”, indicó.

Merly Morello lamenta ser acosada en redes

En mayo del 2022, Merly Morello conversó largo y tendido con Christopher Gianotti en su canal de YouTube sobre sus inicios en la televisión y los malos momentos que tuvo que pasar. La joven precisó que desde muy niña fue víctima de acoso sexual en las redes sociales, por lo que lamentó que cientos de niñas atraviesen por la misma situación.

Merly Morello contó que uno de los aspectos que rechaza de las redes es el acoso. Foto: Instagram

“Yo tengo redes desde los 13 años, entonces desde ahí tengo comentarios sobre mi cuerpo, sexualizándome. Para mí fue incómodo, he llorado muchas veces, me he sentido sucia, porque la sociedad te enseña que tú eres la que atrae eso, que porque te vistes así, te expresas de una forma”, indicó.