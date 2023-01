¿A qué se dedica Manuel Paz-Soldán, el exreportero que fue agredido por Magaly Medina hace 9 años?

Manuel Paz-Soldán Villalta es un periodista que a lo largo de su carrera profesional ha tenido que pasar por muchas pruebas que formaron su temple para seguir con su verdadera vocación, una de ellas el desaire de Magaly Medina. Su trabajo en el programa “En boca de todos” le abrió las puertas para hacerse conocido con el apelativo del ‘Chino’, por sus ojos rasgados que evidenciarían su ascendencia asiática.

¿Qué pasó con Magaly Medina y Manuel Paz-Soldán?

Era el año 2014, la popular ‘Urraca’ fue abordada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por el joven periodista, quien le preguntó sobre Milett Figueroa y Guty Carrera, cuestionando el porqué se había vuelto parcial en su programa “Magaly”, de Latina, ya que estos personajes estaban involucrados en un escándalo de infidelidad cuando aún el hijo de Edith Tapia estaba de novio con Melissa Loza.

Manuel Paz-Soldán admitió que el desplante de Magaly Medina le afectó emocionalmente. Foto: composición LR/capturas de Latina y YouTube

La pelirroja se mostró esquiva ante tal cuestionamiento. No obstante, tras la insistencia del comunicador, Magaly Medina contestó: “Papito, cuando tú tengas tu programa de televisión, ahí le haces las preguntas” , acompañado de una tocada en el rostro a Manuel Paz-Soldán.

Recientemente, el reportero recordó la vez que Magaly Medina le hizo un desplante en sus inicios. Según el hombre de prensa, la experiencia con la ‘Urraca’ no fue grata. “Ni cinco minutos se tomó. Diva y altiva ella. Yo le pregunté sobre Milett y creo que ahí fue el quiebre, porque me dio la caricia en el rostro y me dijo: ‘Papito, cuando tengas tu programa, ahí le preguntas’ (...) Recién estaba empezando la carrera, me sentí mal, triste y que la nota no iba porque sentí su molestia (...) No era en son de malicia, yo fui porque mis jefes me dijeron”, señaló en su programa de YouTube, “¿Y ahora qué?”.

¿A qué se dedica ahora Manuel Paz-Soldán?

Actualmente, el comunicador es muy activo en redes sociales, es por ello que ha decidido seguir incrementado sus seguidores y abrir nuevos proyectos con base en ello. Tiene más de 108.000 followers en TikTok, plataforma en la que muestra su lado más divertido y, en algunas ocasiones, las explota para hacer publicidad de diversas marcas. Mientras que en Instagram lo siguen más de 23.000 personas. Es en esa red social que muestra su lado más tierno junto con su pequeño hijo, a quien en más de una oportunidad le ha dedicado emotivas palabras.

Al lado del reportero peruano Christian Bayro, hacen de la suyas en el nuevo programa en YouTube que tienen al mando, “¿Y ahora qué?”, en el que poseen más de 3.000 suscriptores. A modo de recuerdo, aquí te compartimos lo que fue su primer episodio.