Jessica Tapia sobre Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022: “Necesita votos, abran sus billeteras”

Jessica Tapia utilizó sus redes sociales para ponerle paños fríos a la polémica que surgió con Cassandra Sánchez de la Madrid a raíz de una crítica constructiva que hizo sobre Alessia Rovegno tras ganar el Miss Perú 2022. Cabe recordar que la exconductora resaltó la competitividad que se vive en el certamen internacional por la constante preparación de las distintas candidatas. Este comentario no le habría parecido nada provechoso a Cassandra Sánchez y salió a defender a Alessia Rovegno a capa y espada.

“Mientras muchos fans peruanos ‘hacen sus críticas constructivas durante la competencia’, los diferentes directores creativos y nacionales elogian a Perú como candidata, ¿Quién entiende a algunos fans?”, escribió la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez.

Dicho comentario de ‘Casse’ se divulgó luego del ‘enfrentamiento’ que tuvo con Jessica Tapia mediante Instagram por supuestamente ‘evidenciar’ los ‘puntos débiles’ de nuestra reina de belleza.

Alessia Rovegno representará a Perú en el Miss Universo 2022. Créditos: Gianella Aguirre/ URPI - GLR

Ante ello, Jessica Tapia no dudó y salió al frente y aclaró el asunto vía redes sociales. “Alessia Rovegno es una candidata A1 porque ser Miss Perú implica un conjunto de cualidades que ella tiene; además de su labor social de años que me llena de orgullo porque no es pura pose”, comentó en un primer momento.

“Alessia ha mostrado constancia en su preparación rumbo al Miss Universo. Por meses he seguido (como muchos) su evolución y la aplaudo. Ha tenido muchos asesores y estoy feliz por ello. Ya está en competencia y necesita votos (abran sus billeteras porque más votos se pagan) y necesita buena vibra. Así que respeto en todo comentario, por favor ”, agregó.

Jessica aclara que hizo una crítica constructiva

“Finalmente, aclaro a todo lector de este post que acá nadie critica a solapadamente o de costadito con puñal en mano porque no es mi estilo y no debería ser el de nadie. Así que si buscan herir a Alessia con críticas absurdas, absténganse. No lo permití con otras candidatas y menos con ella porque quiero mucho a su familia”, finalizó.