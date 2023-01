¿Qué fue de Paolo Trujillo, el famoso ‘vecino del 301′ al que involucraron con Florcita Polo?

Flor Polo, la hija de Susy Díaz, vivió uno de sus peores años en 2014 por sus problemas con Néstor Villanueva, quien resultó envuelto en escándalos con las bailarinas Sofía Cavero y Tessy Linda. Con la primera fue ampayado en un auto y la segunda afirmó que había sido amante del cantante de cumbia. En medio de toda la polémica saltó el nombre de Paolo Trujillo Velázquez, el famoso ‘vecino del 301′. Un personaje a quien la fama no le hizo ningún favor.

¿Qué pasó con Flor Polo y Paolo Trujillo, el ‘vecino del 301′?

En abril de 2014, Florcita Polo desató la primera de muchas tormentas cuando solicitó de forma pública el divorcio a Néstor Villanueva, padre de sus dos hijos, a través de las cámaras de “Magaly TV, la firme”. La hija de Susy Díaz también deslizó en el set de “Amor, amor, amor” la posibilidad de que su vecino, Paolo Trujillo, fuera el padre de su hijo mayor, Adrianito.

Soltada la bomba, Paolo Trujillo, el ‘vecino del 301′, fue asediado por la prensa y esto provocó que levantará una querella contra Flor Polo y Suzy Díaz por difamación y dañar su honor. La exvedette amenazó con una contrademanda y se enfrascaron en una guerra mediática de dimes y diretes.

No obstante, para finales de ese mismo año, todos limaron asperezas (después de una prueba de ADN) y hasta Néstor Villanueva apareció al lado de Paolo Trujillo. En tanto, Flor Polo salió a declarar: “Yo nunca tuve nada con él” , según dijo en el programa “Espectáculos” de Karen Schwarz.

¿Qué fue de Paolo Trujillo, el famoso ‘vecino del 301′?

La fama que le trajo su vinculación con Flor Polo no resultó beneficiosa para Paolo Trujillo, ya que su expareja aprovechó para exponerlo por no cumplir con la manutención de su hija de 7 años, por lo cual fue detenido en dos oportunidades.

En agosto de 2014 fue invitado a participar en el reality del programa “Bienvenida la tarde”, conducido por Laura Huarcayo, además de contar con Carlos Vílchez y Alfredo Benavides como coanimadores.

Su ingreso no fue bien visto por sus compañeros de “La brigada” y “El pelotón”, quienes se burlaron de sus habilidades. Incluso, uno de los participantes, Álvaro Stoll llegó a afirmar que solo duraría tres días: el de su bienvenida, uno de competencia y otro el de su salida.

“Cada uno forja su propio destino. Y si mi destino es este (el reality), es porque me he podido desenvolver”, afirmó Paolo Trujillo.

La producción de “BLT” ‘exprimió' al máximo la efímera fama de Paolo Trujillo, el ‘vecino del 301′, y hasta invitaron a Susy Díaz y Néstor Villanueva. También hizo noticia por la grabación de un video peleando con Mario Irivarren de “Combate”, lo que agravó el rechazo de sus compañeros del reality, como el de Martín Terrone, amigo del mencionado participante.

Finalmente, Paolo Trujillo terminó su paso por la televisión en diciembre del 2014, cuando —a la salida del programa “Bienvenida la tarde”— fue detenido por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) al incumplir con la manutención de su hija. Pasó Navidad y las fiestas de fin de año recluido en el penal de Lurigancho.

“Me dicen vecino, me pasan la voz, la gente me tiene respeto. Lo bueno es que acá he conseguido personas que obviamente no son mis mejores amigos, pero son personas que me están apoyando”, aseguró desde rejas Paolo Trujillo.

Finalmente, el famoso ‘vecino del 301′ se entregó a la fe cristiana, según se aprecia en sus publicaciones de Facebook, actualizadas hasta mayo de 2016.