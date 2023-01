¿A qué se dedica el novio de Verónica Linares, con quien este año llegará al altar?

¡Por fin contraerán matrimonio! La comunicadora Verónica Linares es la cara del noticiero más importante de América Televisión desde hace más de 20 años; sin embargo, muy poco se sabe de su vida privada. Lo único que se conocía era que estaba casada con un personaje famoso que laboraba en su mismo entorno y que luego se divorció. Meses después, su vida dio un giro de 180 grados.

Doce años pasaron y dos hijos tuvieron para que Alfredo Rivero y la conductora sean conscientes de que querían dar el siguiente paso: casarse. Ambos no se complican como la mayoría de parejas y están tomando muy a la ligera su proceso de organización. ¿Cuándo será la ceremonia? ¿Dónde? ¿Cómo? A continuación, te detallaremos todo acerca del matrimonio más esperado del 2023.

¿Quién es Alfredo Rivero Nieto?

Mucho se ha especulado sobre el novio de Verónica Linares, pero la verdad es que todo lo concerniente a él es gracias a lo poco que encontramos en sus redes sociales. Esto debido a que son muy pocas las veces en que la presentadora de televisión lo ha mostrado en cámaras. Su nombre completo es Alfredo Rivero Nieto, estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres e hizo su maestría en Competencia y Propiedad Intelectual en la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Inicialmente, laboró en el área de Defensa Legal de algunas empresas hasta que en el 2010 ingresó a Saga Falabella, donde llegó al puesto de gerente legal corporativo de autorregulación. Su gestión fue reconocida en el 2018 como una de las más influyentes, de acuerdo a su perfil de Instagram.

De hecho, la misma Verónica Linares reconoció en el podcast “Somos NDG” que el apodo de ‘Cierra puertas’ que le puso el programa de Magaly Medina, quien los ampayó en el 2010, le caía a pelo porque “e n ese entonces, él trabajaba en una tienda por departamento que hacía cierra puertas y de ahí él era el ‘Cierra puertas’ oficial”.

Cabe resaltar que, gracias a ese reportaje de Magaly TeVé es que los seguidores de la conductora de televisión se enteraron de que estaba conociendo a un nuevo galán. Obviamente, en ese momento, ni ella sabía que él sería la persona con la que formaría su familia.

¿Qué tan difícil le resultó a Verónica Linares quedar embarazada de Alfredo Rivero?

La relación entre Verónica Linares y Alfredo Rivero inició formalmente en el 2010 y desde ahí han ido poco a poco sin prisa hasta que la periodista se enteró de que tendría problema si quería ser madre. Así le contó a Natalie Vértiz para “Estás en todas”. El rostro de “América Noticias” nunca pensó en ser madre, pero la noticia la inquietó.

Por eso, la comunicadora buscó a otro médico, quien le dio esperanzas: “Estaba nerviosa hasta que un día le dije llorando, traumada, no iba a chantárselo, yo sabiendo qué es lo que estoy haciendo... Yo no soy así, entonces le dije y me dijo ‘ay sí, claro’ y al mes salí embarazada”.

Cuando contó la noticia de su primer embarazo a nivel nacional, Verónica Linares presentó por primera vez a su pareja Alfredo Rivero. Años después, la periodista anunció la noticia de su segundo bebé en vivo y dejó atónita a su amiga Rebeca Escribens.

¿Por qué Verónica Linares y Alfredo Rivero no se han casado?

La actriz Rebeca Escribens sorprendió a todos con una buena nueva: “Tengo una primicia para ti… Antes que nadie, te lo cuento yo, y es que mi Verónica Linares se casa, se casa... Siempre queriendo opacar a Valeria (Piazza) que era la novia del año…no pierde tiempo”. Así lo explicó la conductora de “América espectáculos” el 11 de julio del 2022.

La presentadora de 46 años detalló después a Natalie Vértiz, en una entrevista que le hizo para el programa “Estás en todas”, que la razón por la que aún no se unía en matrimonio fue porque “nadie me quiere hacer el canje”. En una entrevista con un diario local, la influencer aclaró que este 2023 “ Sí o sí hay boda ”.