La reavivada rencilla entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel que se vio en los últimos meses del 2022 trajo a colación un suceso del pasado que deja mal parada a la ‘Urraca’. El hecho, que data del 2014, devela cómo la conductora de espectáculos tuvo una cuestionable conducta hacia un reportero tras ser consultada acerca de una entrevista que le realizó a Milett Figueroa y Guty Carrera por haber protagonizado un escándalo de infidelidad. El comunicador le preguntó si acaso había sido muy blanda con su interrogantes.

La cuestión no pareció gustarle para nada a la comunicadora y atinó a responderle a Manuel Paz Soldán, exreportero del magazine “En boca de todos” y del desaparecido programa “Mujeres arriba”, de manera pedante y burlesca, al punto que optó por retirarse y subirse a su camioneta para ya no declarar más.

Comunicador recuerda agresión de Magaly Medina

Al respecto, Manuel Paz Soldán, quien se hizo conocido como ‘Chino’ en la farándula local tras su paso por “En boca de todos”, recordó en su programa YouTube “¿Y ahora qué?” el desplante que le hizo la ‘Urraca’ y casi 9 años más tarde se animó a dar su versión de los hechos.

“Llegué al aeropuerto con las justas y veo a Magaly Medina sin maquillaje, al natural, tal cual sale en las imágenes”, empezó diciendo el periodista y recalcó que en esa época era muy ‘inocente’ al momento de entrevistar a una persona pública.

“Ni cinco minutos se tomó. Diva y altiva ella. Yo le pregunté sobre Milett y creo que ahí fue el quiebre, porque me dio la caricia en el rostro y me dijo ‘Papito, cuando tengas tu programa, ahí le peguntas’ (...) Recién estaba empezando la carrera, me sentí mal, triste y que la nota no iba porque sentí su molestia (...) No era en son de malicia, yo fui porque mis jefes me dijeron”, añadió en otro momento.

Para su buena suerte, a su llegada al canal, su productor Patrick Llanos, quien ahora se desempeña en la misma función en “Magaly TV, la firme”, dijo que todo el material recopilado servía para una nota. Los siguientes días de su salida al aire fueron todo un boom, pues la faceta nunca antes vista de Magaly Medina causó gran revuelo en redes.

La vez que Magaly Medina agredió a exreportero de “EBDT”

En 2014, Magaly Medina conducía un programa de espectáculos en Latina, al que invitó a Guty Carrera y Milett Figueroa para entrevistarlos luego de que se adueñaran de las portadas de noticias por haber iniciado un vínculo en paralelo cuando el ‘Potro’ ya mantenía un romance con Melissa Loza.

Su entrevista generó todo tipo de críticas porque Magaly, aparentemente, habría sido parcial al momento de cuestionar su escándalo de infidelidad. Por ello, a su llegada al Perú desde el extranjero, el reportero Manuel Paz se la cruzó en el aeropuerto Jorge Chávez y aprovechó par consultarle respecto a ese tema. La reacción de la presentadora fue prepotente y tajante.