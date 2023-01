Jazmín Pinedo: revelan primeras imágenes de galán uruguayo y aseguran gran parecido a Assereto

Jazmín Pinedo confirmó días atrás haberse dado una nueva oportunidad en el amor y haber iniciado una relación sentimental con un joven de nacionalidad uruguaya, con quien viajó a Tulum, México, para festejar el Año Nuevo. Se desconocen los detalles de la identidad de su nuevo pretendiente. No obstante, lo que sí se sabe es que es una persona lejana a la farándula local. La ‘Chinita’ aseguró que se estaba tomando este romance con calma, pues no tenía planeado presentarlo públicamente.

Jazmín Pinedo y su novio uruguayo fueron captados en aeropuerto de México

Por ello, fue muy cautelosa al colgar contenido de su viaje al país charro en sus redes sociales, pero no contó con que unas ‘ratujas’, que se cruzarían con ellos en el aeropuerto de México y en el Jorge Chávez, los pondrían al descubierto.

Fue el portal Instarándula, liderado por el periodista Samuel Suárez, el que sacó a la luz las primeras imágenes de la pareja y mostró cómo luce el galán de la presentadora. “Ustedes saben que ningún famoso pasa el aeropuerto sin ser captado por el ojo de las ratujas”, dijo el exreportero de Latina antes de dar a conocer la bomba.

Jazmín Pinedo y novio uruguayo fueron captados por seguidores de Instarándula. Foto: Instarándula

¿Novio de Jazmín Pinedo se parece a Gino Assereto?

Sin embargo, lo que le llamó la atención a Samuel Suárez al exponer las gráficas fue la gran similitud física entre Gino Asssereto, expareja de Jazmín Pinedo, y su nuevo novio, por lo que no pudo dejar de mencionarlo.