Gisela se conmueve al recordar romance con padre de Ethel Pozo: “Cantaba canciones idiotas”

Gisela Valcárcel se sinceró sobre su vida personal y sentimental en una larga y tendida conversación que mantuvo con Verónica Linares. La ‘Señito’ fue otra de las invitadas del canal digital “La Linares” de la periodista y se animó a contar detalles desconocidos respecto al plano amoroso de su vida.

Por primera vez, la denominada reina de la TV peruana se refirió a su enamoramiento hacia Jorge Pozo, el padre de su única hija, Ethel Pozo. La revelación llegó luego de ser consultada sobre la posibilidad de volverse a enamorar, pues Gisela lleva varios años en soltería.

¿De quién estuvo enamorada Gisela Valcárcel?

Mientras explicaba el motivo por el cual aún no mantiene un romance, contó que hace algún tiempo tuvo afinidad con alguien de su pasado y esta fue correspondida, pero al final desistió de dar el siguiente paso.

“El otro día me encontré con alguien que me encantaba, un locón, dije: ‘No, no, mucho’... es un amigo mío y dije: ‘No, no puedo’”, señaló la conductora, además de dar a conocer que este colega suyo no pertenecía al mundo del entretenimiento.

Gisela Valcárcel se sincera en una entrevista con Verónica Linares. Foto: composición LR/captura de YouTube

¿Cómo era Gisela Valcárcel cuando se enamoró de Jorge Pozo?

Pero lo que sorprendió llegó minutos más tarde, cuando Gisela comenzó a explayarse sobre cómo era ella en el plano sentimental, llegando a confesar que hizo algunas ‘locuras de amor’ cuando quedó flechada de Jorge Pozo, el progenitor de la ‘Pozo’.