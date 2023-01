Danuska Zapata apoya a Gaela Barraza en el modelaje, pero aclara: “Primero los estudios”

La apoya en todo. Danuska Zapata se siente orgullosa de los pasos que sigue su hija Gaela Barraza en su carrera artística. La expareja del ‘Tomate’ Barraza le ha demostrado todo su respaldo a su pequeña en sus decisiones. Este 4 de enero, en un evento de la Liga contra el Cáncer, la exconductora habló de la incursión de su primogénita en el mundo del modelaje. “Un poco complicado, porque como mamá yo quería más protegerla de este mundo”, señaló. “Lo que me queda es aconsejarla”, agregó.

No obstante resaltó que la joven no debe descuidar otros deberes. “Ella sabe muy bien que primero son los estudios y que si lo puede llevar a la mano, a la par, bienvenido sea”, expresó.

Danuska Zapata no quiso que su hija esté en Miss Perú La Pre

La madre de Gaela Barraza dijo en marzo del 2022 que le disgustaba que su hija sea parte del Miss Perú La Pre, concurso de belleza para adolescentes organizado por Jessica Newton.

“Sabía que esto se veía venir, por eso yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba”, dijo a El popular en aquel entonces.