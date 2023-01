Muchos famosos como Bad Bunny y Maluma, y hasta personalidades peruanas, han protagonizado inesperadas reacciones con sus fans, hasta el punto de ser calificadas como ‘agresión’ o ‘maltrato’. Tras el incidente ocurrido con el ‘Conejo Malo’, quien tiró el celular de una seguidora que quiso tomarse una foto con él, repasamos algunos hechos de conocidos artistas. Algunos pudieron ser grabados por las propias ‘víctimas’ y se volvieron virales en internet.

Gian Marco

Usuarios en redes sociales contaron su mala experiencia con Gian Marco luego de que Víctor Yaipén publicara un video recordando la vez que se sintió maltratado por el artista cuando quiso pedirle una foto.

“Me acerco y le digo: ‘Disculpa, Gian Marco’. Y me responde: ‘¿No ves que estoy ocupado? Ya, ya, me tomo una foto contigo’ (...) . También entiendo que a veces uno no está en sus momentos; igual, ya no lo volví a ver con los mismos ojos”, contó el cumbiambero en un video que compartió.

Tras su revelación, decenas de internautas hicieron público los desplantes que le hizo el intérprete de “Te mentiría”. “A mí también me pasó con Gian Marco, igualito, y también con Raúl Romero, cuando lo entrevisté y le dije que cante; y me dijo apaga tu cámara”, señaló un usuario.

Maluma

En 2021, Maluma fue blanco de críticas por su reacción con un fan en Nueva York. El cantante colombiano se volvió viral por un video en el que se le ve aplicando la fuerza para retirar a un fan que se le acercó.

Según testimonios de los que se encontraban allí, el seguidor buscaba tomarse una foto con él, pero fue impedido por el propio reguetonero y sus guardaespaldas.

“ No puedo con el payaso este, más soberbio, imposible ” y “Eso les pasa por andar idolatrando a cualquiera, ni que fuera la gran cosa Maluma” fueron algunos mensajes que recibió en redes sociales. Sin embargo, hubo otros que lo respaldaron.

Pepe Madero

El exintegrante de Panda, Pepe Madero, también fue acusado de maltrato a fan por un hecho que protagonizó en 2016, cuando una joven se le acercó y le dio un beso en la mejilla. El cantante se limpió el rostro de manera despectiva y eso generó críticas en su contra.

“A José de Pxndx (Panda) le dan asco sus fans” o “José Madero, vocalista de Pxndx, desprecia a fans en firma de autógrafos” fueron algunos de los comentarios.

Bad Bunny

El reciente hecho fue protagonizado por Bad Bunny, a pocas horas de iniciarse el 2023. Sucedió en Puerto Rico, cuando el trapero caminaba por las calles y una joven se le acercó para tomarse una foto.

El intérprete cogió el dispositivo móvil y lo lanzó. Este hecho fue criticado por sus seguidores y lo calificaron de “maltrato”. Muchos de ellos decidieron ‘cancelarlo’.