Alessia Rovegno lucirá exclusiva capa en el Miss Universo pintada por ella misma: ¿qué representa?

Alessia Rovegno llegó a Nueva Orleans, Estados Unidos, lugar en el que se realizará el Miss Universo 2022. La también cantante y empresaria ha tenido el apoyo de miles de usuarios en las redes sociales, quienes esperan con mucha ilusión que traiga la corona al Perú. Entre las personas que la han alentado en esta etapa, se encuentra Jessica Newton, la misma que ha ido develando los trajes con los que la sobrina de Stephanie Cayo deslumbrará al público y al estricto jurado.

¿Cuál es el traje que Alessia Rovegno utilizará en el Miss Universo y ella misma pintó?

A través de un video que Jessica Newton compartió en su cuenta de Instagram, se pudo observar cuál era la capa que la Miss Perú utilizará en el famoso concurso de belleza. Este fue diseñado por la peruana Guiulfo y contó con la colaboración de la misma Alessia para pintarlo. El resultado fue increíble.

¿Qué representa la capa que utilizará Alessia Rovegno?

Tal como Jessica compartió en la descripción del video en el que se ve el proceso del diseño de esta capa, representa un homenaje a todas las mujeres.

“Embrace diverity (acepta la diversidad) es el mensaje de la capa de nuestra reina Alessia Rovegno para la competencia del Miss Universo. La capa fue pintada a mano por Alessia, la reconocida diseñadora peruana Ana Guiulfo y el equipo del Miss Perú. El diseño es un homenaje a todas las mujeres, porque todas son reinas”, escribió.

¿Por qué Jessica Newton no acompañó a Alessia Rovegno al Miss Universo?

Muchos cibernautas criticaron a la ‘Mamá de las Reinas’ por no haber estado al lado de la novia de Hugo García en su concentración para el concurso. Ante esto, Newton no se quedó callada y se defendió: “Nunca he llevado a ninguna reina de la mano. Alessia es una mujer independiente, madura y lista para competir”.