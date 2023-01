Yahaira Plasencia planea incursionar en la actuación: “Me meteré a clases”

Yahaira Plasencia conversó con “América espectáculos” acerca de sus nuevos proyectos profesionales para este 2023 y sorprendió a más de uno al confesar su otra pasión: la actuación. La salsera cerró el 2022 brillando en escenarios nacionales e internacionales de la mano de Sergio George y quiere seguir por la senda del éxito, pero esta vez explorando una nueva faceta.

En diálogo con el espacio conducido por Valeria Piazza, la exintegrante de Son Tentación reconoció sus gustos por la actuación y reveló frente a las cámaras que próximamente se capacitará con profesionales en este arte.

“Tengo planes para en enero y febrero poder meterme a clases de actuación , me gustaría poder meterme en eso. Ojalá que ya me matriculé en enero, me da un poco de roche, pero quiero aprender e incursionar en otras cosas. Quiero actuar, meterme a clases de oratoria y así”, comentó la intérprete de “Cobarde”.

Yahaira Plasencia quiere incursionar en la actuación. Foto: Archivo GLR

Yahaira Plasencia quiere abrir su academia de baile

Asimismo, la artista no ocultó sus ganas de abrir una academia de baile, pues admitió que en el 2022 no le fue nada mal en ello. “El año pasado saqué la academia de baile, así que me gustaría hacerlo por un mes o dos meses, quizás me va súper bien”, acotó.

Yahaira ‘grita’ su soltería

La popular ‘Yaha’ recalcó que se encuentra soltera tras terminar su fugaz relación sentimental con Jair Mendoza y planea mudarse sola, pues actualmente vive con sus progenitores. “Yo me mudé con mis papás por el tema de la pandemia, yo he vivido sola ya como tres años. Ahora, nuevamente me mudaré sola, que viva la soltería”, agregó.

Recordemos que su expareja Jair Mendoza se pronunció tras el fin de la relación y sindicó como “culpable” a la presión mediática tras el ampay en Punta Cana. “Para ser muy sincero, ahora por todas las imágenes que salieron, hemos decidido poner en pausa un rato la relación”, indicó el cantante de salsa.