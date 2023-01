Tongo fuera de peligro y colegas agradecen a Dios: “Es fuerte y desea vivir”

Nuestro querido Tongo ya está fuera de peligro. Hace unos días, el intérprete nacional preocupó a todos sus seguidores al agravarse su estado de salud y entrar a UCI. Ante este panorama, su familia imaginó un fatal desenlace y dejó la salud del cantante en manos de Dios; por ello, pidieron oraciones para que pueda recuperarse y salir de esta terrible situación.

Sin embargo, Gladys Lupinta, su esposa, contó que el intérprete de la “Pituca” ha recuperado la conciencia, aunque permanece internado en Neoplásicas.

¿Qué dijo la esposa de Tongo?

En una entrevista con un medio local, Gladys Lupinta contó que, si bien hasta el momento no ha podido hablar con Tongo, los médicos le han dicho que se encuentra fuera de peligro.

“ Todo esto me da mucha esperanza y alegría. Hasta ahora no me he movido del hospital, desde el viernes” , aseveró Lupinta para El Popular.

“Él es un luchador, quiere vivir para mí y para sus hijos”, agregó.

Gladys Lupinta preocupada por salud de Tongo. Foto: composición LR/ GLR

Colegas de Tongo agradecen y oran por su salud

Ante esta buena nueva, los colegas de Tongo como Chapulín el Dulce y Alejandro Zárate, fundador de Pintura Roja, agradecieron a Dios y pidieron más oraciones para la pronta mejoría del cantante.

“Desde que me enteré de que está malito, empecé a rezar, a pedir al Señor que los sane. Qué bueno que esté algo mejor”, dijo el líder de Los Shapis.

“Tenemos toda la fe del mundo de que Tongo saldrá adelante, él nos ha demostrado que es fuerte y sobre todo que desea vivir, eso es lo más importante. Está en mis oraciones diarias”, aseguró Zárate.