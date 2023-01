Alessia Rovegno sigue recibiendo elogios en el extranjero a pocas horas del inicio de la edición del Miss Universo 2022. Esta vez, el conductor de televisión y conocido missólogo colombiano Luis Alfonso Borrego desbordó de halagos a la modelo peruana, quien participa en el concurso de belleza más importante del mundo. El analista de pasarelas, en conversación con Christian Salazar, se mostró a favor de la menor de las Cayo y aprovechó la ocasión para destacar el trabajo de Jessica Newton, organizadora del Miss Perú.

El presentador, quien está al frente de “Siéntese quien pueda”, resaltó la evolución de la pareja de Hugo García en esta competencia. “Siento que, de todas, la que mejor impacto tiene es Alessia”, dijo.

“Se transforma, es una belleza clásica, que puede pasar inadvertida, pero, (…) cuando ella está en un escenario, camina espectacular”, agregó el analista de modelaje.

Alessia Rovegno desea convertirse en la nueva Miss Universo.

Opina sobre participaciones de Perú en Miss Universo

En otro momento de su charla, habló de las participaciones del país en este concurso de belleza. Mencionó a Janick Maceta, quien quedó entre las tres finalistas de la edición anterior del certamen.

“Una cosa que me ocurre con Perú, yo siempre lo he dicho, Perú es de esos países que tienen las formas injustamente tratadas a sus misses, porque manda candidatas preciosas todos los años, y no llegan más allá”, expresó.

“Yo sí quiero ver a una peruana con la corona puesta (…). Alessia, yo creo que va a dar una sorpresa porque está encabezando la lista”, agregó ‘Lucho’ Borrego.

¿Cómo puedo votar por Alessia Rovegno en Miss Universo 2022?

Alessia Rovegno es candidata al Miss Universo 2022 y está en Estados Unidos para ser parte de la gala anual. La organización del certamen dispuso una votación para apoyar a las representantes nacionales.