¡Para no creer! En el mundo del espectáculo existen dos tipos de famosos. Están los que son más extrovertidos y dejan notar a vista y paciencia de todos su vida personal; y, por otro lado, se encuentran los personajes públicos que cuidan al máximo su privacidad debido a que lo consideran tan sagrado como su trabajo. En este segundo grupo se halla el actor Joaquín Escobar, que se popularizó por su participación en “Al fondo hay sitio”, pero, desde ahí, poco o nada se supo de él.

El popular ‘Yoni’, quien es parte de la familia Gonzales, se ganó el cariño de sus seguidores por el papel que desempeñó en esta teleserie y en los que laboró desde muy pequeño. A pesar de que no se le vea en pantalla chica actualmente, el artista continúa trabajando en diversas producciones audiovisuales, alejado por completo de la vida de la farándula. Sin embargo, hace poco reveló que salió con una de sus compañeras de “AFHS”. ¿Quieres saber con quién? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Quién es Joaquín Escobar?

El actor Joaquín Augusto Escobar Kästner nació en Lima el 10 de marzo de 1995. Actualmente, tiene 27 años, pero está a puertas de cumplir sus 28 y mide 163 centímetros, aproximadamente. Desde muy pequeño, tuvo claro que su vocación estaba enfocada en las artes escénicas y contó con el apoyo de su familia. Debutó en el 2003, a sus cortos 8 años, en producciones de cine y televisión.

Desde ahí no ha parado de laborar en reconocidas teleseries como: “Mil oficios”, “Misterio”, “Besos robados”, “Tormenta de pasiones”, “Así es la vida”, “Terapia de parejas” y muchísimas otras más. No obstante, la participación en la que resaltó más fue cuando ingresó a “Al fondo hay sitio” en el 2011 para interpretar a Juan Gabriel Gonzales Pachas, más conocido como ‘Yoni’. En el programa duró hasta el 2016, cuando la serie salió de las pantallas chicas.

El multifacético Joaquín Escobar no se ha quedado con su talento para la actuación, sino que ha explotado al máximo su voz para trabajar como la voz de diversas marcas comerciales. Asimismo, debutó como director teatral de su propia creación llamada “Renzo y el reino del queso”, en el 2016.

¿Con qué actriz de “Al fondo hay sitio” salió Joaquín Escobar?

El artista Joaquín Escobar fue entrevistado por un medio local a inicios del 2022. En la charla relató que guarda las esperanzas de que aún sea convocado para la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”; sin embargo, lo que más llamó la atención fue que contara que salía con una actriz de la serie, a pesar de que nunca fue ampayado.

En ese sentido, reveló el actor de 27 años: “ Desde ya aviso que no diré su nombre, pero sí me gustaba una compañera y empezamos a salir, pero no llegamos a tener una relación y, en su momento, fue lindo. Le tengo mucho cariño y mucho amor, ella lo sabe”. Además, explicó que uno de sus temores más grandes fue que dicho romance afectara su labor, pero gracias a Dios no fue así.

¿Qué hace actualmente Joaquín Escobar?

Una de las últimas producciones que realizó el locutor Joaquín Escobar fue el trabajo que llevó a cabo para “La Foquita: el 10 de la calle”. Como se conoce, dicha producción llegó hasta Netflix. Además, se lanzó como profesor de teatro dictando un curso llamado Actuación para Principiantes.