El reconocido conductor de TV Jesús Alzamora y su pareja María Paz Gonzáles-Vigil se convirtieron en padres por segunda vez hace unos meses. En ese contexto, el también escritor reveló en un reciente video publicado en su canal de YouTube que se someterá a una vasectomía; no obstante, su esposa aún quiere tener otro descendiente. “Conmigo ya no tendrás más hijos, me haré la vasectomía. Es una decisión tomada”, mencionó.

En el programa “La lengua”, María Paz Gonzáles-Vigil dijo que podría salir embarazada por tercera vez, pero, aclaró, que el actor no quiere tener más hijos. Durante la charla, el conductor preguntó: “¿Tú sí quieres tener más hijos? (…) No seas abusiva, con todo lo que hemos pasado, ¿Tú crees que los hijos se mantienen solos? El tiempo… la comida, el seguro”.

María Paz Gonzáles-Vigil quisiera tener un tercer hijo

Ante esto, María Paz Gonzáles-Vigil le replicó a Jesús que la edad no es un impedimento para ser madre otra vez: “Si mi abuela tuvo a su séptima hija a los 48 años, todavía me quedan 10 años para tener uno más”.

Luego, Alzamora contó que se sometería a la operación de una vasectomía.

¿En qué trabaja la esposa de Jesús Alzamora?

María Paz Gonzáles-Vigil es modelo de profesión, pero también ha destacado en la conducción al costado de Jesús en el pódcast “La lengua”. De la misma manera, también es activa en las redes sociales con sus seguidores y es considerada como influencer.