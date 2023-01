Gisela Valcárcel ha estado acostumbrada que toda su vida esté ante la exposición del ojo público. Desde hace más de 2 décadas se convirtió en una de las conductoras más famosas del Perú gracias a sus ocurrencias en vivo y su carisma. Luego de varios años, la presentadora vio a su única hija Ethel Pozo forjar su propia carrera en la televisión nacional. Sin embargo, esto no habría sido del agrado de la ‘Señito’, quien recientemente reveló los motivos que tenía para no desear que su hija siga sus pasos.

¿Por qué Gisela no quería que Ethel entre a la TV?

Según contó Gisela Valcárcel en una entrevista al programa digital que conduce Veronica Linares en Youtube, durante bastante tiempo le costó lidiar con el nuevo trabajo de Ethel Pozo en televisión. Como se sabe, desde hace unos años la joven conduce los programas “En la cocina mando yo” y “América hoy”.

La dueña de GV Producciones detalló que su negativa se debió a que no le agradaba la idea de que su hija exponga su vida ante personas desconocidas. “Yo hubiera querido que no esté (en la televisión), pero Ethel desde siempre me ha enseñado a respetar sus decisiones y ella respeta las mías” , sostuvo.

Asegura que no ayudó a su hija ingresar a América TV

Segundos más tarde, en la misma entrevista Gisela Valcárcel aclaró y despejó todos los rumores que indicaban que ella fue quien ayudó a Ethel Pozo para que ingrese a América Televisión a trabajar.

“No es fácil saber que tu hija, alguien que amas exponga y se exponga en televisión. (…) Ella estaba feliz, mientras yo no estaba feliz. Incluso algunos piensan que puede ayudar y yo creo que es lo peor que se podría hacer”, agregó.