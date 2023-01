Gabriel Castro es uno de los periodistas más queridos del país y muy recordado por sus reportajes en América Televisión. El hombre de prensa se ganó el cariño del público, por casi 20 años, con sus informes en los programas matutinos del canal 4. Sin embargo, generó gran sorpresa al anunciar su salida definitiva para perseguir sus sueños. Él trabaja actualmente en un rubro distinto al periodismo, pero no está alejado totalmente de la comunicación. Conoce qué hace ahora y cómo es su nueva vida.

Su vida ha dado un giro de 180 grados: pasó de salir a las calles para crear informes periodísticos a ser imagen de una importante empresa internacional. Su experiencia en la pantalla chica lo han ayudado a desarrollarse profesionalmente.

Gabriel Castro, periodista de América TV por casi dos décadas. está alejado de los reportajes y se desempeña en otro ámbito de la comunicación. Foto: Gabriel Castro/Instagram

¿A qué se dedica Gabriel Castro en la actualidad?

El extrabajador de América Televisión no se alejó totalmente de la rama de las comunicaciones. Actualmente, es relacionista público de una marca de celulares.

En sus redes sociales comparte fotos de los viajes que emprende como imagen de la transnacional china, como a eventos y campañas en áreas específicas.

Gabriel Castro, representante de Huawei. Foto: captura/Instagram

Gabriel Castro feliz en su nueva etapa de promotor

Luego de renunciar a América Televisión, encontró un nuevo trabajo en la marca de celulares. En Instagram expresa lo feliz que se siente disfrutando de lo que hace.

“Inauguración de centros de experiencia HUAWEI… Poco a poco, el reto se vuelve placentero, termino cansado, pero al final del día me gusta lo que hago”, redactó en un post.

Gabriel Castro comparte sus actividades en su nuevo trabajo. Foto: Gabriel Castro/Instagram.

¿Cuándo renunció Gabriel Castro a América TV?

En 2020, Gabriel Castro le dijo adiós a los reportajes con su renuncia a América TV. En sus redes sociales reflexionó sobre dicho año y las decisiones que tomó para superarse profesionalmente.

“2020, te recordaré con singular nostalgia. Me enseñaste a valorar más que nunca la salud, la unión familiar, que mi mamá es mi héroe (sic), que saltar al vacío no es malo, pero hay que estar preparado y el miedo es parte de estar vivo porque te mantiene alerta. Me enseñaste muchas cosas. Ahora a seguir viviendo paso a paso”, escribió en Instagram.