Elías Montalvo comenzó su carrera en la televisión tras ingresar como participante del reality de competencia “Esto es guerra”. El famosos tiktoker acaparó la atención del público gracias a los divertidos bailes que practicaba en la plataforma digital. No obstante, un lamentable accidente durante uno de los juegos del programa causó que se volviera noticia inmediatamente. Aunque el joven regresó luego de su recuperación, su estadía frente a cámaras no duró mucho más. En la siguiente nota, conoce qué ha sido del ex chico reality desde entonces.

Elías Montalvo habló sobre su salida de la TV en una entrevista con Shirley Arica. Foto: captura de YouTube - difusión

Elías Montalvo: de tiktoker a participante de “Esto es guerra”

Elías Montalvo incursionó en la plataforma de TikTok en marzo del 2020, cuando subió su primer video. En unos meses alcanzó gran fama debido a su contenido y al poco tiempo fue convocado para ser parte del concurso “Guerra de TikTok”, segmento creado por “Esto es guerra”, en el que se consagró como ganador junto con Rosángela Espinoza.

Gracias al talento que demostró en la competencia, fue convocado como nuevo competidor del reality, al igual que Alejandro Pino, más conocido como ‘Chocolatito’. “Con el premio pude invertir en mi marca de ropa y sacar una nueva colección. Es un camino largo y voy a seguir preparándome para seguir dando que hablar”, expresó el ex chico reality.

Elías Montalvo ya no quiere mantener amistad con los competidores de "Esto es guerra". Foto: composición/ Instagram

El accidente de Elías Montalvo

En septiembre del 2021, Elías Montalvo remeció la farándula local luego de que sufriera un terrible accidente en medio de un juego en el set de “Esto es guerra”. El joven causó gran susto entre los presentes al caer de una altura de más de 15 metros debido a que la línea de vida en la competencia presentaba un desperfecto.

Todo sucedió cuando los chicos reality estaban realizando una ronda de “Ritmo a gogó”, en la que el chico reality perdió al repetir una de las palabras que sus compañeros ya habían dicho anteriormente. Tras ello, los entonces conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz dijeron que debía someterse al castigo correspondiente por perder.

Este consistía en caer desde la altura en la que se encontraban. No obstante, nadie imaginó que el juego tuviera una falla, la cual ocasionó que el joven se cayera y se golpeara fuerte contra el piso.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Tras alejarse de la televisión, Elías Montalvo se enfoca en su carrera como influencer y comparte variedad de contenidos en sus redes sociales. Asimismo, se desempeña como chef y, cada cierto tiempo, publica recetas en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores.

Aunque se mantuvo lejos de las cámaras durante muchos meses, en agosto del 2022 fue anunciado como participante de “Esto es bacán”, reality producido por Willax TV. No obstante, no se pudo presentar en la fecha pactada, pero se enlazó en vivo con los conductores para explicar el motivo de su ausencia. Por otro lado, en el mes de octubre visitó el set de “Amor y fuego” con Rodrigo González y Gigi Mitre para una exclusiva entrevista sobre su vida.