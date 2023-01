¿Cuánto ganaba Austin Palao en “Combate” cuando remplazó a Mario Irivarren tras fuerte lesión?

¡No cobraba lo que gana ahora! Las anécdotas de “Combate” siguen dando que hablar a pesar de que se haya dejado de emitir hace más de cuatro años. Al parecer, sus seguidores siguen añorando los risas que les sacó el programa reality más querido de ese entonces. En esta oportunidad, el capítulo 6 del podcast “Com FM” tuvo como invitada a la genio del espacio de competencia, Marisol Crousillat, quien recordó cómo llegó Austin Palao a la televisión.

Al parecer, todo inició cuando la producción de ATV se las ingenió para que los concursantes de las calles también tengan una oportunidad en pantalla chica. De esa forma, los hermanos Palao se dieron a conocer sin pensar que hoy en día tendrían los trabajos que tienen y reconocimiento a nivel internacional. ¿Cuánto ganaba el hermano de Said Palao cuando ingresó por primera vez a un espacio televisivo? A continuación, te contaremos eso y mucho más.

¿Por qué Austin Palao reemplazó a Mario Irivarren?

En el año 2014, el programa “Combate” lanzó un nuevo sketch llamado Combate en tu barrio. El espacio consistía en que cuatro participantes de cada distrito concursen para convertirse en los nuevos jales de ATV. Es así que, en noviembre de ese mismo año, se hicieron muy populares cuatro hermanos ( Austin, Gloria Lorelein y Said Palao ) que demostraron cuán capaces y ágiles eran para cada competencia. Ellos representaban al equipo de Bellavista y, al final, ingresaron los dos últimos en mención.

Esa era la primera vez que aparecía en las pantallas de ATV, sin imaginar que a inicios del 2015 sería presentado oficialmente en el mismo reality show. Durante ese periodo, el empresario Mario Irivarren sufrió la rotura de su tobillo, la cual lo afectó tanto que tuvo dejar la competencia por un buen tiempo. ¿Quién lo reemplazó? El actual enamorado de Flavia Laos.

Así lo confirmó el modelo Mario Irivarren en “Com FM” cuando entrevistó a la ‘Reina madre’: “Yo me rompo el pie y no podía competir. Justo habían hecho Combate en tu barrio y habían ganado los Palao, pero solo se quedaban dos y quedaba Austin (Palao) en el aire. Es por eso que como yo no podía competir quedamos en que él y yo competíamos por uno ....”.

¿Cuánto ganaba Austin Palao por jugar en el lugar de Mario Irivarren?

En la misma entrevista que le hicieron Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, el chico reality detalló cuánto ganaba Austin Palao por competir a su nombre: “Yo sí le tengo que agradecer a ‘Combate’ que conmigo fueron bien legales, porque a mí me pagaron mi sueldo casi completo cuando me rompí el pie. ¿Te acuerdas que de mi sueldo descontaban 500 dólares para pagarle a Austin (Palao) durante todo el año que me reemplazó?”.

Cabe resaltar que el monto que le daban al hermano de Said Palao era referencial, ya que no era tan conocido como los demás chicos reality, quienes ya tenían sus fans a la espera de cada una de sus presentaciones.

¿Quién pagaba el sueldo de Austin Palao?

En la conversación que tuvo Mario Irivarren y Fabianne Hayashida con la comunicadora Marisol Crousillat, revelaron destalles que no se conocieron sobre el reemplazo de Austin Palao: “ A él se le pagaba de mi sueldo . Yo ganaba bien en esa época. Así que dije: ‘No tengo ningún problema y me parece excelente’. Durante nueve meses o un año esa fue la ecuación. Hasta que ya había pasado un año...”

Finalmente, el popular ‘Calavera coqueta’ reveló que el cantante se retiró porque la productora Marisol Crousillat no lo quiso ver más en el programa. Es más, inventaron un premio al mejor reemplazo del año y ni siquiera lo hizo ganar al influencer.