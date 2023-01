¡No se soportaban! Uno de los romances más recordados de “Combate” fue el de Mario Hart y su expareja Alejandra Baigorria; sin embargo, lo que quedó en las pantallas de televisión no fueron solamente los momentos más emocionantes de su relación, sino también las discusiones que tuvieron frente a cámaras. Estos cruces de palabras no eran enfocados en lo que pasaron como pareja, sino por diferencias laborales.

Uno de los momentos fue cuando los exnovios tuvieron un fuerte cruce de palabras debido a la profesión que tenían como piloto y copiloto, debido a ciertas provocaciones que se vinieron dando en pleno programa en vivo. El incidente causó tal impacto que el padre de la corredora de autos salió en su defensa y hasta aseguró que podía tomar otras medidas con el chico reality. ¿Qué sucedió? Acá te detallaremos todo.

¿Por qué inició la pelea entre Alejandra Baigorria y Mario Hart?

Todo inició el 15 de septiembre del 2015 cuando el cantante Mario Hart estaba explicando la razón por la que estaba desenfocado de la competencia en “Combate” y su expareja Alejandra Baigorria se burlaba. Esto causó la furia del piloto de carreras, quien negó que la ‘Reina de Gamarra’ sea copilota y la tildó de “pasajera”.

Sus palabras exactas del deportista fueron: “Sí, yo también siento que estoy disperso con la capitanía. Se me viene una carrera importante en Caminos del Inca. Todos acá saben que he sido piloto antes de entrar a ‘Combate’. Yo voy como piloto, no voy como pasajero. Por eso, necesito estar descansado”. Ante esto, la emprendedora no dudó en responder: “Te hago recordar que si estás en Caminos del Inca el día de hoy es gracias a mi papá y a mí porque tú corrías circuito y no rally ...”.

Minutos después, la expareja Alejandra Baigorria y Mario Hart se calmaron y, a su manera, pidieron las disculpas del caso. No obstante, al día siguiente, la postura del chico reality fue no volver a mencionar nada que tenga que ver con la emprendedora.

¿Por qué el papá de Alejandra Baigorria enfrentó a Mario Hart?

Los reporteros de “Combate” no dudaron en grabar cómo es que ese mismo día el papá de Alejandra Baigorria, el señor Sergio Baigorria, buscó a Mario Hart en el set de televisión. Por lo que se vio en imágenes, tuvieron una acalorada discusión en la que también estuvo presente la ‘Gringa de Gamarra’.

Después, buscaron al experimentado piloto de carreras para que diera su descargo: “... No, no tanto como explotar o explotarlo. Ya cansa, pues, no. Mi hija es una copilota, es una navegante. La primera vez que fuimos a Caminos del Inca él (Mario Hart) fue como reportero de nosotros y fue su primera vez. Nosotros empezamos una carrera y ella se sintió mal a la mitad. Alejandra le dio la hoja de ruta a Mario, él se subió a mi carro y tomó la posta. ¿Entonces? ¿De qué estamos hablando?.. Alejandra no está sola”.

¿Quién defendió a Alejandra Baigorria aparte de su papá?

Mientras en el set de “Combate” estaban tratando de llegar a un acuerdo Alejandra Baigorria y Mario Hart, el chileno Pancho Rodríguez compartió un Tweet que decía: “ Es una pena que en el trabajo sea casi normal faltarle el respeto a una mujer y tener que escuchar, día a día, peleas y peleas. Cansa ”.

Lo que no pensaban en ese entonces era que el cantante chileno tendría sentimientos encontrados por la empresaria y consolidarían una corta relación tiempo después de todo lo acontecido. Por obvias razones, esto no fue tomado a bien por el deportista, quien se sintió traicionado por quien fue su amigo.