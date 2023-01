Verónica Linares cumple 25 años de periodista y revela en qué canal hizo sus prácticas

Mediante redes sociales, Verónica Linares se tomó unos minutos para hablar con sus seguidores de su primera experiencia como periodista cuando recién había salido de la universidad. Esto ocurrió a propósito de su 25 aniversario desde que se dedica a dicho rubro profesional. “Hoy estoy de aniversario. Cumplo 25 años de periodista, 25 años. Me vuelvo loca. Mi primera comisión fue en el Poder Judicial del Callao, un 2 de enero de 1998”, comentó en un principio.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que reveló la institución en la que hizo sus primeras prácticas. La querida presentadora contó que canal 7 la contrató en aquel entonces y desde ese momento no ha detenido su labor como comunicadora. “Yo terminé la universidad en diciembre de 1997 y al toque conseguí prácticas en el canal 7. Desde ahí, a Dios gracias, no he dejado de vivir de lo que tanto me gusta”, agregó.