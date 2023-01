Así reaccionó Tony Succar cuando su madre, Mimy, reveló que su esposo casi abandona su hogar

En la reciente edición de “La voz generaciones”, Mimy Succar sorprendió al compartir un secreto familar. Tras escuchar la canción “Cosas del corazón” que interpretaron las participantes, la jurado del programa recordó una experiencia que vivió con su esposo y decidió contar su testimonio. La madre de Tony Succar reveló que su esposo, en una oportunidad, estuvo a punto de dejar su hogar para ir detrás de una aventura. Al escuchar a su madre, el productor musical tuvo una curiosa reacción.

“Esa canción le llega al corazón a todas la mujeres. ¿Quién no ha pasado por eso? Creo que todas, no me digan que nadie (…) Yo creo que pasa por la rutina, los hijos y los nietos, pero yo le dije una cosa a mi esposo: ‘Piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te va a ir por allá, así que razona porque el día que te vas, te vas y no nos verás nunca más ’”, detalló.