Rosángela Espinoza asegura que fue sola a Dubái y que ella misma se paga sus viajes

Con motivo de la llegada del nuevo año, Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus seguidores al recibir este 2023 en Dubái. La competidora de “Esto es guerra” se hospedó en un lujoso hotel que ella misma pagó y, ante las especulaciones de tener a un posible amor que le esté costeando estos ‘caprichos’, la chica reality se pronunció al respecto. Es más, etiquetó a la cuenta Instarándula para recalcar que se encuentra soltera por el momento.

La influencer bromeó con buscar a su supuesto nuevo interés sentimental detrás de la plancha y del televisor. Aclaró: “Estoy sola, no tengo por qué mentir. Estoy sola, solita. Así que dejen de hablar sonseras. He viajado sola y estoy sola por ahora; y tanto que hablan del jeque, que sácalo, que no sé qué, voy a ser amiga de un jeque”. Video: Rosángela Espinoza/Instagram