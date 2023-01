Reynaldo Arenas quiere que el programa de Magaly desaparezca: “No conduce a nada nuevo”

Reynaldo Arenas es uno de los actores más representativos del medio peruano, por lo que sus declaraciones suelen remecer al ambiente artístico. A finales del 2021, el intérprete ya había apuntado sus balas contra la televisión peruana en general y especialmente contra los programas concurso, como “Esto es guerra”. Ahora, el dramaturgo volvió a cargar duramente contra este tipo de espacios, llámese el de Magaly Medina o los otros contenidos de farándula.

Arenas recientemente contó que cuenta con amistades a las que les gustaría salir en el show de la ‘Urraca’ para ganar notoriedad. Por el contrario, él aseguró que le gustaría que este tipo de propuestas dejen de emitirse porque alimentan el morbo en una sociedad a la que calificó como “pacata y chismosa”.

Reynaldo Arenas desea que el programa de Magaly desaparezca

“Lima es una sociedad un poco pacata, chismosa, morbosa, que se alimenta de eso. Le encanta el chisme, la vida de los demás. Yo conozco a muchos amigos que se mueren por ir al programa de Magaly, porque eso les va a dar cierta fama. Tiene que haber una ley para que haya ciertas limitaciones, que se regularice un poco lo que es la TV. Yo tengo que apostar porque en este momento no hay cultura; no veo televisión peruana”, indicó para Wapa.

“No voy a ningún programa; estoy enemistado con la prensa. A mí la prensa peruana me parece que es la peor del mundo, asquerosa, sucia, interesada, coimera, mermelera. No voy a ningún programa, no me interesa, no doy ninguna entrevista a ningún periódico. Yo ya no vivo de la prensa. Entonces, preferiría que desaparezcan ese tipo de programas, porque no conducen a nada nuevo”, añadió.

Reynaldo Arenas lamenta el poco apoyo de la TV

Otro hecho que criticó duramente Reynaldo Arenas es el casi nulo respaldo que ofrecen los canales tradicionales a las producciones nacionales. El actor indicó que estos solo optan por el entretenimiento y siguen sin aportar nada a sus televidentes.

Reynaldo Arenas explica por qué considera que la televisión actual es "basura". Foto: composición LR/ captura de América TV

“Tenemos mucho que contar, pero lamentablemente la televisión solamente sirve de entretenimiento de basura, un entretenimiento chabacano, pueril, grotesco, sucio, absurdo, libidinoso. Todos los programas son en doble sentido. No hay nada constructivo ni nada bueno en la televisión”, puntualizó.