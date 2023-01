Melissa Loza: ¿por qué su novio Juan Diego Álvarez quiso demandar a Carlos Álvarez?

Melissa Loza no es ajena a las polémicas y a inicios de 2019, la ‘Diosa’ de “EEG” protagonizó junto a su novio, el chef Juan Diego Álvarez, padre de su hija Érika Álvarez Loza, un turbio escándalo sobre drogas, que amenazó con afectar al cómico Carlos Álvarez.

¿El novio de Melissa Loza fue traficante de drogas?

El martes 26 de febrero de 2019, la División Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional intervino el departamento que Juan Diego Álvarez compartía con su medio hermano Juan Carlos Álvarez. Ahí se encontró 285 gramos de marihuana y el chef fue recluido en la carceleta. Melissa Loza lo defendió y denunció irregularidades en la intervención.

Guadalupe Vigil, madre de la chica reality, Juan Carlos Álvarez y el sórdido empresario Pedro Barandiarán se presentaron en el set de “Magaly TV, la firme” para denunciar que el novio de Melissa Loza era una “microcomercializador” y “extorsionador”.

El escándalo se desató y a los pocos días el medio hermano de Juan Diego Álvarez confesó que todo fue armado por Pedro Barandiarán. “ Me ha tenido amenazado” , afirmó.

Por su parte, el empresario Pedro Barandiarán, en entrevista con Magaly Medina, reveló que había sido pareja de Juan Diego Álvarez, novio de Melissa Loza.

¿Por qué el novio de Melissa Loza quiso demandar a Carlos Álvarez?

El enrevesado triángulo entre Melissa Loza, Juan Diego Álvarez y Pedro Barandiarán, sirvió de material para que Carlos Álvarez hiciera una parodia de todo lo ocurrido en su programa “Oe… ¿Es en serio?”. El humorista interpretó a “Pedro Barandamedarán”, Jim Maelo fue “Juan Tego” y ‘Chatin’ fue “Petisa Loza”.

Sin embargo, cuando se anunció el sketch cómico, Juan Diego Álvarez envió una carta notarial al comediante para evitar que lo imiten.

Lo mismo hizo Pedro Barandiarán porque no le gustó como lo interpretaba Carlos Álvarez. Sin embargo, días después se presentó junto al humorista en “Oe… ¿Es en serio?”.

¿Qué respondió Carlos Álvarez a Juan Diego Álvarez?

Consultado sobre la carta notarial de Juan Diego Álvarez, Carlos Álvarez declaró que no le haría caso porque ahora era un personaje público.