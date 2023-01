Andrés Hurtado recibió el mes de octubre de 2020 en el set de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” al cómico Jorge Benavides junto al elenco del “Wasap de JB”. En medio de la conversación que estaban teniendo ambos personajes, la actual pareja de La India sacó a relucir unas ‘joyitas’ del pasado.

Esta vuelta a la memoria se trataba ni más ni menos de una deuda que, de acuerdo con Hurtado, Benavides tenía con él, la cual no había saldado. Ante ello, el humorista, fiel a su estilo, no se quedó callado. Conoce a qué deudas se refería el conductor. Asimismo, revisa cuál fue la respuesta que obtuvo.

¿Cómo fue la vez que Andrés Hurtado le reclamó una deuda pasada a JB?

El sábado 17 de octubre del 2020, transcurría una edición más del programa que conduce Andrés Hurtado. Todo empezó cuando el padre de Jossety Hurtado decidió preguntar a Martín Farfán por su retorno a “El wasap de JB”. Ante ello, Jorge Benavides preguntó si lo habían invitado para que hablen con él o con su elenco.

Tras esto, ‘Chibolín’ le dijo a JB que quería hablar con su elenco, lo que desató la indignación del humorista, quien se paró y se retiró.

Jorge Benavides se mostró incómodo con el conductor minutos antes de que él le recordara una deuda. Foto: captura de YouTube

Andrés fue detrás de él para frenar su salida del set. Sin embargo, su comentario acerca de una deuda que tenía el cómico con él dio rienda para que Benavides recuerde el pasado crediticio de Hurtado.

“Yo estoy conversando contigo, pero tampoco es para que te pares y mantengas una distancia... Ahora, que seas mi amigo y en algún momento te haya ayudado económicamente...”. Dijo el empresario en su programa que se transmitía en vivo.

Al instante, el líder de “JB en ATV” le preguntó sorprendido en qué momento le había pedido dinero prestado. “¿No me dijiste que querías hacer el ‘Wasap’ y necesitabas para vestuario?”, le respondió Andrés Hurtado.

¿Qué le respondió JB a Andrés Hurtado?

Sin medias tintas y rápidamente, Jorge Benavides trajo a colación el préstamo, aun sin saldar, que le hizo a Andrés Hurtado.

La réplica de Jorge Benavides hacia Andrés Hurtado causo más de una risa en el set de TV. Foto: composición LR/La República

“Ahh, yo te he pedido plata... ¿cuándo me vas a pagar mis 250 dólares? Me dijiste: ‘Jorge, te espero urgente en el grifo del Cortijo’, me fui volando al grifo y estabas esperando sin zapatos” Replicó el actor.

Este comentario causó las risas de todos, incluyendo las del mismo presentador de televisión. Posteriormente, la escena se hizo viral en redes, por lo que varios seguidores de JB pidieron que vuelva a reencontrarse con Andrés Hurtado.