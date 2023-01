Gisela Valcárcel aclara que no ayudó a Ethel para que entre a TV: “Hubiera querido que no esté”

Sin pelos en la lengua. Gisela Valcárcel conversó profundamente con Verónica Linares en una entrevista exclusiva para su canal de YouTube. La popular presentadora se sinceró y habló durante varios minutos sobre cómo tomó la noticia de que Ethel Pozo incursionaría en la televisión al igual que ella. De esta forma, explicó que ella no influenció en su ingreso a la pantalla chica, y que, por el contrario, se oponía a exponer a su hija en un trabajo como este.

Gisela Valcárcel habló sobre las dificultades que tuvo al criar a Ethel Pozo. Foto: composición LR/captura Verónica Linares/YouTube

¿Por qué Gisela Valcárcel no quería que Ethel esté en TV?

Gisela Valcárcel dio detalles de cómo ha tenido que manejar su relación de trabajo con Ethel Pozo, dejando de lado el hecho de que es su hija. La querida conductora de América Televisión indicó que le costó aceptar su ingreso a la TV, pues iba a exponer su vida al convertirse en un personaje público.

“No es fácil saber que tu hija, alguien que amas, exponga y se exponga en televisión. (…) Ella estaba feliz, mientras yo no estaba feliz”, comentó para después aclarar que ella no ayudó a que su engreída ingrese a las pantallas como presentadora. ”Incluso algunos piensan que puede ayudar y yo creo que es lo peor que se podría hacer”, agregó.

Asimismo, agregó que, pese a lo que muchas personas aseguran, ella nunca ha decidido por Ethel y respeta cualquier pensamiento u opinión que tenga. “No hay forma de que yo pronuncie las palabras que Ethel va a pronunciar, eso no existe, yo hubiera querido que no esté (en la televisión), pero Ethel desde siempre me ha enseñado a respetar sus decisiones y ella respeta las mías”, concluyó.

¿Por qué Ethel Pozo se quiso ir de la casa de Gisela Valcárcel?

Gisela Valcárcel contó cómo era su relación con Ethel Pozo cuando ella aún era una niña. La ‘Señito’ señaló que solían discutir constantemente por cosas relacionadas con el colegio o el tipo de crianza que tenía con su hija. No obstante, reconoce que sí llegó a ser un poco estricta en ese aspecto y por eso quería irse de la casa.