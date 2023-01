Fabianne Hayashida: ¿qué obligó a la ‘China’ de “Combate” a operarse en un sótano?

¿Hasta dónde pueden llegar los comentarios? La televisión y las redes sociales se han convertido en los medios más influyentes que encuentran las personas para seguir tendencias, ya sea para que te compres un producto o para que pagues por una operación que cambie tu físico. En la actualidad, los mensajes de mal gusto hacia los cuerpos de los famosos han ido aminorándose, ya que se ha tomado en cuenta que el impacto no solo es en ellos mismos, sino en la audiencia.

Un real ejemplo de todo esto es la empresaria Fabianne Hayashida, quien comentó su experiencia para operarse los glúteos debido a todo a las burlas de las que era víctima en el programa bajo el disfraz de ‘bromas’. Lo importante es que ahora, años después de lo ocurrido, hay una sociedad más reflexiva respecto a estos temas, que no se conforma con leer, sino que cuestiona y medita sobre cada noticia de la que se entera. A continuación, todo lo que vivió la ‘excombatiente’.

¿Quién es Fabianne Hayashida?

Uno de los personajes que han vuelto a ser tendencia es Fabianne Hayashida, por el podcast que está conduciendo junto con Mario Irivarren y todas las polémicas revelaciones que hacen los personajes que la visitan. Pues bien, para comenzar es bueno detallar quién es la bailarina limeña con orígenes asiáticos que inició sus pininos televisivos en “Reyes del show”. Ella bailaba con Miguel ‘Conejo’ Rebosio en el reality de Gisela Valcárcel y ganó el primer puesto.

La modelo de 28 años ingresó a “Combate” buscando nuevas oportunidades y duró, aproximadamente, dos años entre ingresos y salidas del show. Desde ahí se dedicó a concretar sus proyectos personales.

¿A qué se dedica Fabianne Hayashida actualmente?

Desde que se alejó de la TV, la chica reality Fabianne Hayashida se enfocó en su carrera como tripulante de cabina para una reconocida aerolínea brasileña; sin embargo, sus ambiciones iban más allá y lanzó con todo su marca de ropa deportiva y otra de fajas moldeadoras para mujeres.

Eso no es todo, sino que la popular ‘China’ de “Combate” también está enfocada en su labor como influencer de diversas marcas que ven en ella una pantalla para su público objetivo.

¿Por qué Fabianne Hayashida se operó en un sótano?

La modelo Fabianne Hayashida reconoció que actualmente está muy orgullosa de la persona que es, no solo sobre físico, sino también sobre su forma de ser. Para eso tuvo que pasar por momentos muy duros, como la vez que se operó fuera de un quirófano por un comentario que no le gustó y porque deseaba con todas sus fuerzas encajar con los estándares de belleza que le imponían.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo. Yo era una niña de 17 para 18 años. Obviamente, no tenía el cuerpo de una Paloma Fiuza ni de una Alejandra Baigorria. Una vez, Stephanie Valenzuela dijo en televisión nacional ‘el po*** de la china da asco’. Me lo tomé al chiste, pero mentalmente no”.

Eso ocasionó que se aumente los glúteos y los senos de la peor forma: “También me operé los pechos, y lo hice con un doctor que me lo recomendaron de la nada. Me pidió 3.000 dólares y le dije 800, y me dijo ‘ya’. Me operaron en un sótano. Son traumas chiquitos. Era demasiado influenciable. Quería pertenecer al grupo y ser chévere”, narró.

“Tal vez si hubiera sido más segura. Yo siempre era como el patito feo de ‘Combate’, porque era la maravillosa Alejandra Baigorria, el cuerpazo de Paloma (Fuiza) y la ‘China’. Yo me reía porque era un personaje, pero me reía en la cámara, y llegando a casa decía: ‘Soy una fea y por eso nadie me va a querer’”, contó la chica reality Fabianne Hayashida. Asimismo, detalló que recién fue consciente de todos estos traumas cuando fue al psicólogo y trabajó en ella misma.