Alicia Retto renunció a ATV tras enterarse de la salida de Fernando Díaz: “No iba a ser igual”

Horas después de anunciar su salida definitiva de ATV, Alicia Retto usó sus redes sociales para contar los motivos por los que decidió no continuar en la conocida casa televisiva luego de más de 14 años. Según lo expresado por la propia conductora, optó por dar un paso al costado del noticiero “Edición matinal”, ya que su amigo y colega Fernando Díaz se retiró del canal una semana antes para afrontar nuevos retos en su carrera.

Alicia Retto se enfocará en su familia

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Alicia Retto dio más detalles sobre su inesperada salida de ATV. De esta forma, señaló que su decisión fue tomada luego de enterarse de que Fernando Díaz ya no iba a continuar en el canal, por lo que ella sentía que no iba a ser lo mismo sin él.

“Yo ya sabía que sin Fer las cosas no iban a ser igual. Así que, el matinal, así esté yo, no iba a ser igual. Prefiero salir, prefiero darme un aire, un espacio. Dedicarme a mis hijos, a mi familia ”, indicó en un inicio.

¿Alicia Retto se irá a otra casa televisiva?

Alicia Retto, la ahora exfigura de ATV también aprovechó la oportunidad para desmentir varios rumores que empezaron a circular tras anunciar su salida de la casa televisiva. De esta forma, negó formar parte de otra casa televisiva, pues asegura que no ha firmado ningún contrato de momento. Sin embargo, no descartó el volver a las pantallas durante el 2023.

Alicia Retto tuvo su último programa como conductora de ATV. Foto: Alicia Retto/Instagram

La despedida de Alicia Retto

La mañana del último viernes 30 de diciembre del 2022, Alicia Retto dejó a más de uno sorprendido al revelar que ya no seguirá como conductora de ATV. La conocida periodista se mostró bastante conmovida por la tierna despedida que organizaron para ella, quien fue parte importante del canal por más de 14 años.