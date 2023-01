Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Brunella Torpoco se reunieron sorpresivamente en una extensa conversación que tuvo lugar en la interna de Radiomar. Las salseras se desearon lo mejor y de paso descartaron cualquier tipo de enemistad entre ellas, tal y como se ha venido especulando en los últimos meses. Las más señalas fueron la ‘Yaha’ y Daniela, quienes salieron de Son Tentación y con el tiempo han sabido hacerse de un nombre en la música.

Sin embargo, Brunella tampoco se quedó atrás y recibió múltiples elogios de parte de las mencionadas salseras. Ambas creen que tendrá un futuro prometedor y la actualidad parece darles la razón, pues se ha convertido en una referente de la ‘salsa perucha’ a corta edad.

Yahaira bromea con Brunella y le da curioso consejo

En medio de la amena charla, Daniela Darcourt comenzó aconsejando a Brunella Torpoco y le pidió que siga trabajando de la manera en que lo viene haciendo para que pueda seguir alcanzando sus metas. Cuando le tocó su turno, Yahaira Plasencia comenzó bromeando y le pidió a su colega que no repita sus ‘polémicas’ entre risas.

“Un consejo que yo te puedo dar es que mires mi historia y no lo hagas. No, mentira… Yo escuché a Brunella hace mucho tiempo, esta carrera es de valientes. Daniela, yo y otros artistas sabemos que nos hemos caído mil veces, pero lo importante es salir adelante. Te vas a caer, levántate, reinvéntate. Eres una mujer fuerte y de barrio como nosotras, estás representando al Perú, sigue adelante”, precisó.

Daniela y su tajante consejo a Brunella Torpoco

Las palabras de Yahaira Plasencia a Brunella Torpoco no fueron las únicas, pues Daniela Darcourt también quiso dejar un mensaje a su colega. La exentrenadora de “La voz Perú” se fue por el lado de las amistades de la chalaca y le recomendó saber rodearse para poder seguir superando obstáculos en su carrera musical.

Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Brunella Torpoco acabaron con rumores de rivalidad. Foto: Radiomar

“Ten mucho cuidado con quien se te acerque, a quién le regales tu sueño, con quién firmas, con quién andas. Porque, así como dicen ‘dime con quién andas y te diré quién eres’, al final termina siendo cierto”, indicó.

Brunella Torpoco: Lucía de la Cruz arremete contra la salsera y le aconseja clases de canto

Lucía de la Cruz parece estar decepcionada de la actitud de Brunella Torpoco. Recientemente, la cantante criolla reveló que en una presentación, la chalaca no la saludó. “Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita, Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció ni me saludó”, dijo a Trome.

Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco. Foto: composición/Lucía de la Cruz/Brunella Torpoco/Instagram