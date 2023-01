¿A qué se dedicó Natalie Vértiz tras salir del colegio y antes de convertirse en Miss Perú?

Natalie Vértiz acaparó la atención de todos los peruanos tras ser coronada como Miss Perú 2011 con solo 19 años de edad. Aunque la modelo logró cautivar con su encanto y carisma, no fue hasta que se unió como competidora de “Esto es guerra” que su carrera saltó a la fama por completo. Desde entonces y tras su retiro de los realities, no deja de protagonizar portadas relacionadas con su vida como conductora y ejecutiva de modelaje. No obstante, pocos saben a qué se dedicaba antes de incursionar como reina de belleza.

A continuación, te contamos qué hacía la actual presentadora de “Estás en todas” cuando aún era adolescente y antes de ser conocida dentro del medio artístico.

Natalie Vértiz deslumbró en el Festival de Cannes. Foto: Instagram/Natalie Vértiz

Natalie Vértiz en la actualidad

En el presente, Natalie Vértiz se consolida como una de las presentadoras de espectáculos más queridas y solicitadas de la televisión peruana. Desde el año 2020, la empresaria se desempeña como conductora de “Estás en todas” junto a Jaime ‘Choca’ Mandros.

Asimismo, no ha dejado de lado el mundo del modelaje y en el 2022 regresó con el esperado concurso “Model of the year”, evento que organiza desde hace algunos años con el fin de encontrar una nueva estrella de la pasarela.

Natalie Vértiz viajará con la ganadora a Nueva York (USA). Foto: composición LR/Natalie Vértiz/Model Of The Year Perú/Instagram

¿A qué se dedicaba antes?

En una pasada entrevista, Natalie Vértiz sorprendió al revelar que trabajó atendiendo al público en un restaurante de Estados Unidos cuando recién había salido del colegio donde estudiaba.

“Terminé el colegio y me fui a Miami, ahí estaba trabajando en los restaurantes. Fui más o menos una anfitriona de un restaurante. Así me la pasé hasta que se me prendió el foco y dije: ‘Creo que voy a ser Miss Perú’. Y ya pues, me fui del restaurante”, detalló para las cámaras de América Televisión.

Asimismo, aclaró que, pese a haber renunciado, no se ha olvidado del lugar y hasta regresó varios años después en compañía de Yaco Eskenazi. Ambos disfrutaron de una cena y unos tragos ahí.

¿Por qué decidió participar en el Miss Perú?

Por otro lado, Natalie Vértiz dijo que fue su hermana mayor Mariana Vértiz quien la motivó a presentarse como candidata al Miss Perú 2011. En ese tiempo, la ahora conductora seguía trabajando como mesera en el extranjero y no tenía planeado incursionar en los concursos de belleza.

“Yo me acuerdo que estaba trabajando en un restaurante en los Estados Unidos y mi hermana mayor me dijo que por qué no concursaba en el Miss Perú, que me iría increíble, que de hecho ganaba. Yo no creía en mí, pero bastó que ella me diga eso para que yo diga: ‘Tienes razón’”, detalló.